Horóscopo de hoy, jueves 25 de agosto: ¿qué dice tu signo zodiacal?

Las cartas están sobre la mesa, y Luna Ayllón te dirá que deparan los astros para este jueves 25 de agosto.

Por: Luna Ayllón | Citas: 989956644

Aries

Inicias un nuevo trabajo con el pie derecho. ¡Lánzate a lo nuevo! En el amor, superarás algunos malos entendidos con tu pareja.

Tauro

Poco a poco conseguirás tus objetivos. Hoy te toca tener un poco de paciencia. El amor te pone. Solo deja pasar el día.

Géminis

Tu florecimiento y crecimiento te pone motiva a seguir avanzando. En el amor, la estabilidad y la seguridad son tus mejores aliados, ¡sigue así!

Cáncer

Renaces y mueves muchas cosas que estaban paralizadas, ¡hoy disfruta el éxito! El amor viene con fuerza y actividad para asumir grandes retos, vive.

Leo

Tus proyecciones están a punto de dar un gran giro. ¡Hoy empiezas a despegar! En lo sentimental, mucho por ver ya que tu día a día se llena de ideas al futuro.

Virgo

Mucho valor y reconocimiento. Sabrás manejar una nueva responsabilidad. El amor te da un tiempo para organizarte y cancelar lo negativo, tú puedes al cambio.

Libra

Tus visiones son de crecimiento y progreso. No bajes la guardia. El amor te pide soltar todo lo del pasado.

Escorpio

Movimiento y mucho por ordenar, hoy manejaras algo nuevo. ¡Dale sin miedo! En el amor, todo sigue su orden. Habrá seguridad.

Sagitario

No luches con lo que no está para ti, hoy algo te pide cambios y mirar hacia otro lado con nuevas puertas por descubrir. El amor te hace pensar que si no funciona lo tendrás que dejar, aclara la mente.

Capricornio

Cambios y más cambios, sobre todo económicos. En el amor, das un gran giro que te sorprenderá con temas increíbles, vibras.

Acuario

Llegará una noticia que disfrutarás. El amor te hace avanzar hacia otro espacio. Tienes mucho por resolver.

Piscis

La madurez de un proyecto llega y se resuelve a tu favor. El amor te hace pensar que ya es momento de asumir responsabilidades.