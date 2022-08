Horóscopo de hoy, lunes 22 de agosto: ¿qué dice tu signo zodiacal?

Las cartas están sobre la mesa, y Luna Ayllón te dirá que deparan los astros para este lunes 22 de agosto.

Por: Luna Ayllón | Citas: 989956644

Aries

Si no sabes que camino laboral debes tomar, no hagas nada. Tómate el tiempo para meditar el cambio. El amor te hace sentir que no sabes que hacer o con que te puedes quedar, hoy espera.

Tauro

Un viaje o traslado se presentará hoy. Todo lo que sea movimiento, acéptalo. El amor es una experiencia para mejorar y cambiar mucho de lo que tienes. Cuidado con el cansancio.

Géminis

Crecimiento y apertura en el trabajo, sobre todo un reconocimiento importante. El amor te hace sentir querido y creciendo en pareja y los solteros con capacidad a amar.

Cáncer

Uniones de trabajo muy bien manejadas para sacar adelante un tema importante. El amor te da una noticia increíble, veras moverse el amor.

Leo

No luches ni te molestes con algo que no va más. Cierra todo tema no resuelto y busca cambios laborales. El amor te pide no discutir y controlar la energía.

Virgo

Cuidado con muchas cargas y responsabilidades que tomas desde hoy, podrías no avanzar. El amor te pide no cargar con temas del pasado y será mejor liberar.

Libra

Llega una buena noticia que te llenara de alegría, mantenla en secreto. El amor te dejara el día de hoy una gran esperanza por algo que hace mucha ilusión.

Escorpio

Estabilidad laboral estará presente todo el día. El amor te da la oportunidad de arreglar temas pendientes. Hoy se mueven sí o sí.

Sagitario

Cuidado con dejarte llevar por algunas condiciones laborales que no te benefician. Estudia el tema. El amor estarás algo preocupado por un tema de celos o malos entendidos, hoy observa.

Capricornio

No te reprimas y dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, busca crecer laboralmente. El amor te dará un toque de apertura para dejar de pensar en lo malo de la vida.

Acuario

Todo en el trabajo se tornará fácil y sencillo. Se solucionan temas pendientes. El amor te da lo mejor para recuperar lo que creías no tener solución.

Piscis

Toma riesgo en el trabajo para emprender lo que necesitas. No te arrepentirás. El amor te dice cuidado con las aventuras o no tomar en serio alguna relación o vida personal.