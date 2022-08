Horóscopo de hoy, viernes 19 de agosto: ¿qué dice tu signo zodiacal?

Las cartas están sobre la mesa, y Luna Ayllón te dirá que deparan los astros para este viernes 19 de agosto.

Por: Luna Ayllón | Citas: 989956644

Aries

Tomas el control de las cosas y todo se acomoda en el trabajo, ¡calma! El amor te pide tener más serenidad con o sin pareja, ya que podrías pasar momentos de muchos malos encuentros.

Tauro

En temas de trabajo, empiezas de cero con algo que te pone ansioso. Hoy es buen momento para tus inicios. En el amor, debes de hablar y aclarar algo importante.

Géminis

Es un buen tiempo para relacionarte en el trabajo y acordar temas de tu interés y cambios. El amor te pide estar presente para crecer en familia o pareja.

Cáncer

Es tu mejor momento laboral. Estarás en un lugar con seguridad y estabilidad económica o profesional. En el amor, hoy tendrás el valor para cerrar un ciclo.

Leo

Tus sueños son lo que sí o sí debes cumplir. A nivel profesional tendrás lo deseado. En el amor, serás especial para alguien importante.

Virgo

Proyectos y más proyectos, todos por buen camino. El amor te da la oportunidad de tener un gran progreso ya que tu pareja o vida se acomoda muy bien.

Libra

Deja de lado el cansancio. En el trabajo requieren de ti. El amor se pondrá pesado y no sabrás qué hacer. Tranquilidad mental.

Escorpio

Cuidado con alguien del trabajo que se comporta con doble cara. Eso te dará mucha incomodidad y algún momento negativo. El amor te dice observa bien a la pareja y sus sentimientos. El que está a tu lado no te dice toda la verdad.

Sagitario

Hoy podrás tener más firmeza para seguir con un proyecto que te daba miedo. El amor te dará tranquilidad y seguridad.

Capricornio

Momento de acuerdos y sociedades muy buenas para ti. Hoy firmas un contrato. El amor y lo que te pide ser más sincero y entregarte al amor.

Acuario

Una etapa de transformación para ti. Hoy, en el trabajo, empezará algo mejor. Es momento de aclarar las cosas. Debes tener algo seguro para tu nueva vida.

Piscis

Estás entre la espada y la pared y no sabes si soltarte o no. ¡Hoy debes arriesgar! El amor es como una montaña rusa para ti, ya que no sabes si debes estar o terminar con algo o alguien, ¡espera!