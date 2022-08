Horóscopo de hoy, viernes 26 de agosto: ¿qué dice tu signo zodiacal?

Las cartas están sobre la mesa, y Luna Ayllón te dirá que deparan los astros para este viernes 26 de agosto.

Por: Luna Ayllón | Citas: 989956644

Aries

Es momento de modificar las cosas para conseguir más dinero. En el amor, es momento de dar tu corazón, ya que alguien espera más de ti.

Tauro

Paciencia a los cambios, no desesperes que pronto tendrás resultados. En el amor, no debes de angustiarte por cosas que no salen como deseas, ¡calma!

Géminis

Mucho trabajo y labores para que puedes conseguir lo deseado: el éxito y el dinero. En el amor, estás dedicándote a cambios para así sacar adelante a la familia, suerte.

Cáncer

Por fin llega la economía, la seguridad y la estabilidad en el trabajo, ¡sigue ese camino! En el amor, se arregla una situación de familia con una gran reconciliación.

Leo

Dinero que entra, cosas que funcionan y brillo personal. En el amor, se alejan las discusiones y se aclaran los sentimientos.

Virgo

Se debe de cerrar una situación que te tenía algo preocupado, hoy te liberas. En el amor, momento de cerrar una situación que no va más y alejarte de las tristezas.

Libra

Cuidado con las discusiones, alguien querrá enfrentarse a ti en el trabajo, aléjalo. En el amor, no es momento de sacrificarte o de ir hacia una mala relación.

Escorpio

Estabilidad y mucho poder a nivel profesional, consigues lo que deseas. En el amor, se arregla una situación algo lenta y dolorosa, suerte.

Sagitario

Sales de situaciones conflictivas, consigues la ayuda de una persona que te hará sentir mejor. En el amor, las cosas se aclaran, se acomodan y tendrás grandes resultados.

Capricornio

No te quedes sentado y muévete. Es momento de acelerar el trabajo. En el amor, todo lo que tú desees será para cambios afortunados, solo cambia la mentalidad.

Acuario

Mucho poder, mucha avance y creatividad, suerte. En el amor, todo lo que deseas, compasión y encuentros amorosos, estarán desde el día de hoy.

Piscis

Conformidad en la economía, en los negocios y en el trabajo. En el amor llega alguien especial y te da una gran sorpresa para que te sientas feliz.