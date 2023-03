¿Qué personaje de 'El padrino' eres según tu signo del zodiaco?

'El Padrino' es una de las cintas más importantes y recordadas en la historia del cine. Es por ello que la astrología puede definir que personaje eres tú según tu signo.

Aquí descubrirás con que figura compartes similitudes.

Aries (Michael Corleone)

Michael, al igual como Aires, puede ser pasional, valiente y optimista. Sin embargo, también puede demostar un comportamiento impulsivo y despiadado. Él mostró su valentía cuando se ofreció a acabar con la vida de Virgil Solozzo y el capitán McCluskey. Más tarde, Michael se ve incapaz de perdonar a su propia familia como Fredo y su cuñado Carlo.





Tauro (Mary Corleone)

La hija de Michael presenta una actitud paciente, responsable y práctica. No obstante, también puede cometer algunos errores debido a su actitud muy terca e incomprensible. En el filme, ella se ve envuelta en una relación con su primo Vincet y perdió la vida cuando intentó disculparse con su padre.

Géminis (Vincent Mancini)

Vincent tiene las mismas características que Géminis, pues es uno de los personajes que más rápido aprende y se adapta a toda situación. Él es muy pasional, aunque a veces suele ser inconsistente e indeciso. A pesar de ser el hijo ilegítimo de Sonny y Lucy Mancini, pudo aprender mucho al lado de Michael y terminó siendo el líder de la familia.

Cáncer (Arzobispo Gilday)

El arzobispo se mostró, al principio, como una persona emocional y muy persuasiva. Por otro lado, también fue muy manipulador e inseguro. Gracias a él, Michael pudo obtener una de la mayores honores de la Iglesia: La Orden de San Sebastián.

Leo (Connie Corleone)

Los leo son algunas de las personas más animosas y de buen corazón, pero también pueden actuar con mucha terquedad. Su matrimonio con Carlo la llevó a pelearse con su familia, inclusive su hermano trató de ayudarla a corregirse, pero ella se mantuvo necia.

Virgo (Tom Hagen)

Su labor como abogado y consejero de la familia Corleone refleja su naturaleza analítica y trabajadora. Sus decisiones ayudaron a Michael y Don Vito a seguir adelante, ya sea en los negocios o manteniendo las relaciones con otros grupos.

Libra (Clemenza)

Los libra son personas cooperativas y sociales, pero si se sienten agredidos, pueden guardar rencor. Clemenza se mantuvo fiel a Don Vito, incluso cuando le negó crear su propia familia.

Escorpio (Sonny Corleone)

Sonny se mostró como alguien pasional, aunque tiende tener episodios de furia o celos. Era el único en su familia estaba dispuesto a vivir como el siguiente capo de su familia. El fue vital para que su familia consiguiera apoderarse de varios territorios en Nueva York.

Sagitario (Senador Patrick Geary)

Al principio, era considerado el político idóneo y generoso. No obstante, se vio envuelto en una situación difícil de salir con Michael Corleone. Al igual que este signo, puede ser muy poco diplomático cuando obtienen más de lo que piden.

Capricornio (Vito Corleone)

Este signo tiene mucha disciplina y control propio, por lo que son los mejores al mando. Por otro lado, a veces no concuerdan con las opiniones del resto y suelen ser muy pesimistas. Do Vito demostró como pudo construir su imperio gracias a su arduo trabajo, además le advirtió a Michael que alguien lo traicionaría.

Acuario (Kay)

De mente abierta y paciente, Kay se convirtió en la esposa de Michael. Sin embargo, hubo momentos donde demostró tener un comportamiento rebelde y demasiado sensible. Ella intentó integrarse al ambiente de su esposo, pero él no quería eso. Debido a ello, lo amenazó con divorciarse si es que no tenían más hijos.

Piscis (Fredo Corleone)

Fredo, similar a piscis, suele confiar demasiado en otras personas y terminan siendo víctimas de eventos desafortunados. Al ser una persona muy fácil de manipular, fue parte del plan de asesinato de su hermano, solo porque sentía que no le daban muchas oportunidades en su familia.