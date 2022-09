¿Qué significa soñar con que te persiguen?

Dormir es una actividad fundamentar para poder recuperarnos de los realizado durante el día. Como resultado de ello, muchos tienen algunos sueños placenteros que le dan una sensación de paz y tranquilidad al soñador, pero también existen las pesadillas.

Una de las pesadillas más comunes es soñar con que te persiguen. El ente o persona que nos está siguiendo puede ser un rostro conocido o quizás alguien que nunca vimos en nuestras vidas. Su significado puede variar dependiendo de las situaciones a las que hayas sido expuesto antes de descansar y están muy ligadas a nuestras emociones.

Su significado

El principal significado de este sueño nos indica que estamos demasiado preocupados por algo o por alguien. Es gracias a ese estado de incertidumbre que no podemos tener una noche de descanso tranquila. De igual forma, nos avisa que es hora de hacer un cambio personal pues vivimos atrapados en una rutina que no nos deja avanzar. Finalmente, la ansiedad y el estrés pueden materializarse como el perseguidor en nuestros sueños como un indicador de que debemos eliminar esas dos emociones de una buena vez.

El significado puede variar según el tipo de persecución, ya los escenarios pueden variar mucho y acá veremos a los principales:

Nos persiguen en la noche

Algo muy habitual en esta clase de sueño que puede interpretarse como una preocupación hacia lo desconocido o con personas extrañas que pueden causarnos daño.

Tu pareja es la que te persigue

Puede significar que nuestra pareja quiere pasar más tiempo contigo y que extraña pasar más ratos de intimidad. Pero también puede tener una interpretación negativa, pues buscamos alejarnos de él o ella porque nos agobia demasiado y no te puede dejar ser libre por unos momentos.

Soñar que nos caemos

Si te has caído mientras te estaban persiguiendo en tus sueños, ya sea a un precipicio o un hoyo, puede ser un reflejo de tu baja autoestima. El fracaso y el miedo son los que te persiguen y no te dejan cumplir con lo que te has propuesto.

Soñar que te persigue un familiar

Sea el familiar que sea, este sueño está ligado con el sentimiento de culpa. Dicho sentimiento no tiene por qué ser justificado, ya sea por un mal comentario o un reproche, aún lo seguiremos sintiendo si no hay una buena comunicación con tu familia.