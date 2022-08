¿Qué signos son inestables en una relación?

En la actualidad, es muy complicado encontrar a la persona adecuada para iniciar una relación. Esto se debe, según a la astrología, porque existen signos que no pueden tener una relación estable y seria.

Las razones están vinculadas a comportamientos tóxicos, a la poca sociabilidad y al temor al compromiso. A continuación, descubre si eres uno de los signos más inestables en el amor.





Géminis

Géminis es una persona muy sonriente y coqueta, pero es egocéntrico. Esto quiere decir que le gusta tener la atención de varias personas a la vez. Al tener muchos pretendientes al acecho, es muy probable que terminen siendo infieles a la primera oportunidad. Además, suelen aburrirse con facilidad de sus parejas, así que buscan cualquier excusa para terminar la relación.

Libra

Los nacidos bajo el signo de libra son personas que no saben lo que quieren. Pero, exclusivamente en el amor, no pueden tener una relación duradera. No suelen tener claros sus sentimientos, y esa indecisión los hace dar un paso al costado, perdiendo la oportunidad de formar una relación bonita relación.

Virgo

Los virgos son personas sumamente celosas. Y aunque aparentan estar tranquilos, los conflictos sacan lo peor de su personalidad. Esto lo hace uno de los signos más inestables en el terreno del amor, pues consideran que la otra persona no las merece y no son capaces de aceptar sus errores.

Tauro

Las personas nacidas bajo el signo de tauro aman su libertad y prefieren divertirse, por lo que es difícil para ellos mantener una relación. Tauro no quiere compromisos si eso significa renunciar a su libertad. Así que prefieren no comprometerse, pero si les gusta experimentar.