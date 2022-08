¿Cómo es tu signo afrontando las relaciones a distancia?

Las relaciones de pareja son complicadas. Y lo son aún más cuando las personas están a distancias. Si bien este tipo de relación beneficia a algunas, lo cierto es que la mayoría no soporta esta situación.

Por ello, antes de empezar una relación a distancia es importante saber cómo se comporta la otra persona según su signo del Zodiaco.

Aries

Eres una persona apasionada e impulsiva. Para ser feliz, necesitas estar en contacto con esa persona. Una relación a distancia solo te pondría de mal humor, ya que sueles tomarte las cosas con demasiada seriedad. Recuerda que cada vez que tengas dificultades, estas no podrán solucionarse tan sencillo por la distancia.

Tauro

Cuando estás enamorado, te comprometes con esa relación al 100 %. Estás abierto a tener una relación a distancia. Te irá muy bien, bien siempre y cuando tu pareja sea igual de comprensiva que tú.

Géminis

Para los nacidos en géminis, las relaciones a distancia no deberían ser un problema. Eres una persona sencilla y estas abierta a hablar de manera directa sobre sentimientos. En todo caso, recuerda que no puedes dar un paso atrás porque puedes hacer sentir a tu pareja que no confías en ella.

Cáncer

Las relaciones a distancia no son lo tuyo. Pero, si le pones esfuerzo y realmente quieres que funcione, puedes sobrellevarlo. Para un cáncer, es necesario tener momentos íntimos y privados con su pareja. ¡Deben aprender a manejar la situación!

Leo

Leo, eres una persona llena de energía y ganas de vivir la vida al máximo. Por ende, tu pareja pueda sentir celos cuando no está cerca de ti. Trata de hablar con ella para dejar las cosas en claro y no ocurran malentendidos.

Virgo

El éxito de una relación depende de cómo te sientas con la otra persona y en qué momento de tu vida te encuentras actualmente. No sueles negarte a este tipo de relaciones, pero necesitas tener a tu pareja cerca para sentirte querido. Por otro lado, eres una persona muy paciente y la relación puede funcionar siempre y cuando encuentres un punto medio.

Los signos en una relación a distancia

Freepik

Libra

Eres una persona con responsabilidad afectiva, por lo que esperas lo mismo de tu pareja. o eres una persona muy exigente y sabes darle espacio a tu pareja cuando es necesario. Así que eres totalmente capaz de llevar una relación a distancia.

Escorpio

Tener una relación amorosa es difícil, y añadirle la distancia puede empeorar la situación. Estarás todo el día pensando en lo que hace la otra persona, con quién está o si te es fiel.

Sagitario

Sagitario es un signo que no quiere perder su libertad. Así que no le importaría tener una relación a distancia, siempre y cuando esta no afecte su relación con sus amigos. Recuerda que para llevar una buena relación debe haber compromiso de ambas partes.

Capricornio

No eres una persona celosa, pero disfrutas mucho de compartir momentos con tu pareja. Eso no sería posible en una relación a distancia. Capricornio necesita tener mucha atención y cariño para sentirse satisfecho. Así que no es una opción recomendable. Evita la pérdida de tiempo y herir tus sentimientos o de otra persona.

Acuario

Eres una persona que le gusta tener su propio espacio, así que las relaciones a distancia se adaptan fácilmente a tu forma de ser. Cuando se trata del amor, sabes bien lo que quieres y te gusta ser directo con tu pareja para establecer los límites que consideras importantes. Es decir, si tu pareja piensa lo mismo que tú, es probable que les vaya muy bien.

Piscis

Eres un romántico y soñador, por lo que aceptarías rápidamente una relación de ese tipo si significa mantener a esa persona que quieres. Sin embargo, no es algo ideal para ti, pues solo terminarás sufriendo. Trata de ser más realista y analizar los pro y contras de tu relación.