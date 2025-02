El sistema bancario estadounidense ofrece una serie de protecciones para asegurar la seguridad de las transacciones de sus clientes, y una de las más importantes es la Zero Liability Protection.

Esta política de protección significa que si tu tarjeta de débito o crédito es utilizada sin tu autorización, no serás responsable por los cargos fraudulentos, siempre y cuando informes de la actividad sospechosa dentro del plazo establecido. Esto proporciona tranquilidad a los usuarios, sabiendo que si su información financiera es comprometida, sus fondos estarán protegidos.

El fraude en las tarjetas bancarias es un riesgo constante en el mundo digital actual, donde los delitos cibernéticos están en aumento. Por eso, la Zero Liability Protection es crucial, ya que asegura que los clientes no sufran pérdidas económicas por transacciones fraudulentas.

Si bien cada institución financiera tiene sus propios términos y condiciones, entender cómo funciona esta protección y qué pasos debes seguir en caso de un fraude es esencial para mantener la seguridad de tu dinero.





Así funciona la protección y por qué es esencial

Para acceder a la Zero Liability Protection, es importante que el cliente informe cualquier actividad sospechosa de inmediato a su banco. Generalmente, las instituciones requieren que el reporte se haga dentro de los 60 días posteriores a la fecha del cargo no autorizado. De no hacerlo dentro de ese tiempo, el banco puede no estar obligado a reembolsar los fondos.

Además, algunos bancos y emisores de tarjetas ofrecen esta protección automáticamente en sus tarjetas, mientras que otros requieren que el cliente se registre para activarla. Esto también varía dependiendo de si las transacciones se realizan en línea o físicamente en un comercio. La protección también cubre las compras realizadas a través de aplicaciones móviles y en sitios web.

Es fundamental entender que esta protección no solo te cubre en caso de uso no autorizado de tus tarjetas, sino que también te da la confianza para realizar compras en línea o en tiendas físicas sin temor a perder tu dinero en caso de un fraude. Por lo tanto, siempre es recomendable conocer los términos específicos de la Zero Liability Protection que ofrece tu banco para estar completamente cubierto en situaciones inesperadas.

Créditos: Insurance Guide 360 | @insuranceguide360