Costco ha vuelto a mover las fichas en su famoso patio de comidas, esta vez apostando por la nostalgia. Aunque muchos clientes pedían el regreso de la clásica pizza combinada, la cadena sorprendió con una alternativa inesperada: un calzone relleno con los mismos ingredientes. Esta reinvención, lanzada por U$D 6.99, busca conectar con quienes extrañan el producto original, aunque no todos parecen haber quedado satisfechos.

En lugar de restaurar la popular rebanada de pizza que dominaba los pasillos del recuerdo, Costco eligió reinterpretarla. El nuevo calzone incluye pepperoni, salchicha, cebolla, pimientos, champiñones, aceitunas y una mezcla generosa de quesos. A pesar de su intención, la reacción en redes no fue unánime. En Reddit, particularmente en el foro r/Costco, los comentarios oscilaron entre la decepción y la curiosidad, revelando que la relación de los clientes con la pizza combinada va más allá del sabor.

Los comentarios en redes reflejan nostalgia

Las publicaciones sobre el nuevo calzone rápidamente acumularon comentarios. Para muchos, se trató de un intento incompleto de recuperar un producto que marcó época. “Costco hará todo lo posible para no traer de vuelta la pizza combinada”, ironizó un usuario. Otro reconoció los ingredientes, pero señaló que el resultado no lograba capturar la esencia de la pizza original.

Un cliente en Michigan afirmó haberlo probado y lo describió como “una rebanada grande doblada sobre sí misma”, agregando que la textura le pareció “un poco pasada”. La crítica a la presentación también fue frecuente. En Reddit, varios señalaron que “el color no es el adecuado” y que el calzone parecía “faltar de queso en el relleno”.

No todo fue negativo

Sin embargo, no todos los clientes reaccionaron con escepticismo. Algunos usuarios de Instagram expresaron entusiasmo, calificando el calzone de “perfecto” y “delicioso”. Aunque estas voces fueron minoritarias frente a la avalancha de nostalgia por la pizza, demuestran que hay consumidores dispuestos a aceptar la evolución del menú.

La cuenta Costco Buys también difundió imágenes del calzone recién horneado, generando reacciones similares: entre los que lo quieren probar y los que insisten en el regreso del clásico. En los comentarios, frases como “¡¡Tienen que traer de vuelta la pizza combinada!!” se repitieron como un mantra.

Más allá de los ingredientes, el patio de comidas de Costco representa para muchos un ritual. No se trata solo de comer, sino de revivir experiencias asociadas a ciertos sabores. Por eso, cuando un ítem tan icónico como la pizza combinada desaparece, la clientela siente que se desvanece una parte de esa tradición compartida.

“Ya no como en el patio de comidas porque ya no hay pizzas combinadas ni churros increíbles”, lamentó un usuario. La frase resume lo que muchos piensan: las decisiones del menú de Costco no solo impactan en lo que se sirve, sino en cómo los clientes conectan emocionalmente con su experiencia de compra.