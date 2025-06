La cadena de supermercados Costco, conocida por su modelo de venta al por mayor solo para socios, sorprendió al anunciar una oferta limitada que reducirá drásticamente el costo de su membresía. Esta decisión podría cambiar el panorama del retail en varios países de América Latina, donde Costco ha venido posicionándose como un competidor estratégico.

El anuncio llega en un contexto donde las grandes cadenas enfrentan una feroz competencia, tanto en canales físicos como digitales, obligándolas a reinventarse para captar nuevos públicos. En este caso, Costco se alía con Groupon para ofrecer una alternativa que alivia el bolsillo y busca conquistar a quienes aún no forman parte de su base de socios.

Alianza estratégica para enfrentar la competencia

A través de un acuerdo con Groupon, Costco lanzó una promoción válida hasta el 22 de junio que ofrece su membresía Gold Star, normalmente valorada en U$D 65, por solo U$D 15 en el primer año. Esto es posible gracias a una tarjeta digital de regalo de U$D 50 que puede usarse tanto en tiendas físicas como en compras en línea.

La promoción está dirigida exclusivamente a nuevos miembros o a quienes no hayan sido socios en los últimos 18 meses. No es válida para renovaciones ni para usuarios que deseen cambiar a la membresía Ejecutiva. Con esta jugada, la cadena busca captar un segmento aún no fidelizado y responder a las exigencias de un consumidor que prioriza el ahorro y la conveniencia.

Contexto del aumento de precios en la membresía

La estrategia llega pocos meses después de que Costco aumentara sus tarifas de membresía. En septiembre de 2024, el precio de la Gold Star subió de U$D 60 a U$D 65, mientras que la membresía Ejecutiva pasó de U$D 120 a U$D 130. Esta alza generó cierto malestar entre los clientes, ya que algunos competidores ofrecen tarifas más accesibles.

Cadenas como Sam’s Club, por ejemplo, manejan rangos de precios que oscilan entre los U$D 50 y U$D 110. Ante ese escenario, la alianza con Groupon parece ser un intento por compensar el reciente incremento y mantener a Costco como una opción competitiva y atractiva para nuevos públicos.

Adaptarse al nuevo perfil de consumidor

Además del precio, la decisión de Costco se alinea con las nuevas prioridades del consumidor actual, que busca velocidad, practicidad y personalización en sus compras. El modelo de membresía, aunque restrictivo, ha demostrado ser eficaz cuando se complementa con beneficios tangibles como este tipo de promociones.

La digitalización también juega un papel clave. Al incluir una tarjeta digital de regalo, Costco reconoce la creciente preferencia de sus clientes por experiencias híbridas, que combinan lo mejor de lo físico y lo online. Así, la marca refuerza su apuesta por un modelo moderno, flexible y alineado con las tendencias de consumo del 2025.

Una oportunidad limitada que podría marcar tendencia

Aunque la promoción estará disponible por tiempo limitado, podría sentar un precedente en la manera en que las grandes superficies diseñan sus estrategias de captación. Si la iniciativa logra atraer a un volumen significativo de nuevos miembros, es posible que se convierta en un caso de éxito replicable por otras cadenas.

Costco, con su enfoque en volumen, márgenes bajos y fidelización mediante membresía, se enfrenta ahora al desafío de demostrar que puede seguir siendo una opción preferida sin dejar de innovar. La respuesta del público a esta campaña marcará el rumbo de sus próximos pasos en el mercado.