Este jueves 19 de junio, Estados Unidos hará una pausa nacional para conmemorar Juneteenth 2025, fecha que recuerda el fin de la esclavitud en el país. Convertido en feriado federal desde 2021, este día no se traslada y marca el cierre de bancos, escuelas, oficinas estatales y mercados financieros, además de dar paso a una serie de actividades culturales en diversas ciudades.

A más de 150 años de los hechos que originaron esta celebración, la jornada representa tanto una memoria histórica como un momento de reflexión actual. La fecha remite al 19 de junio de 1865, cuando tropas de la Unión llegaron a Galveston, Texas, y proclamaron la libertad de los últimos afroamericanos esclavizados, dos años después de la Proclamación de Emancipación firmada por Abraham Lincoln.

Oficinas, mercados y escuelas cerrados en todo el país

Juneteenth será un feriado federal que no tendrá ningún tipo de traslado o compensación posterior. Esto implica un cierre total de las oficinas gubernamentales, bancos, bibliotecas, juzgados, escuelas públicas y servicios postales. En estados como Nueva York, Virginia o Pensilvania, incluso los departamentos de vehículos motorizados interrumpirán sus operaciones por completo durante el día, incluyendo los servicios automatizados.

La Reserva Federal también reconoce Juneteenth como feriado bancario, por lo que la bolsa de valores y otros mercados financieros suspenderán sus actividades durante la jornada. Se trata de una paralización administrativa similar a la del Día de Martin Luther King Jr., con impacto tanto en el ámbito público como privado.

Una fecha con raíces profundas

Aunque Juneteenth ha sido celebrado desde 1866, recién en 2021 fue establecido como feriado federal. Desde entonces, el número de estados y empleadores que lo reconocen ha crecido. En 2023, 29 estados y el Distrito de Columbia lo declararon feriado estatal, y casi el 39% de empresas privadas ofrecieron descanso remunerado, según datos de la consultora Mercer.

El reconocimiento oficial ha ido de la mano con una expansión de las actividades culturales asociadas. En ciudades como Washington D. C., Jacksonville o Portsmouth se organizan conciertos, ferias, talleres de historia, desfiles y lecturas públicas de documentos clave como la Proclamación de Emancipación o la Orden General No. 3. Las comunidades afroamericanas, en particular, usan esta fecha para reafirmar su historia y sus logros, y al mismo tiempo, denunciar los retrocesos en la enseñanza de la historia racial en algunas regiones del país.

Juneteenth: entre la memoria, la educación y la justicia

Conocido también como Freedom Day o Black Independence Day, Juneteenth es hoy mucho más que una efeméride. Es una jornada para celebrar la resiliencia afroamericana y exigir una mirada crítica sobre el pasado. Durante los desfiles, no es raro ver a descendientes de personas esclavizadas marchar junto a descendientes de esclavistas, en un gesto que busca reconfigurar el relato nacional.

Los eventos también incluyen himnos espirituales, festivales de comida y ceremonias simbólicas que fortalecen la memoria colectiva. En ese sentido, Juneteenth se ha convertido en una herramienta educativa para nuevas generaciones, y en un llamado constante a la justicia y la igualdad.

Aunque aún no todos los estados lo reconocen oficialmente, Juneteenth sigue consolidándose como una fecha clave del calendario estadounidense, tanto por su valor histórico como por su capacidad para movilizar a comunidades enteras en torno al legado de la libertad.