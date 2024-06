Brittany Wilson pensó que era su día de suerte cuando ganó un juego instantáneo en la lotería de Florida, pero no imaginó que el estado se quedaría con el premio por un detalle que ella no conocía. Wilson no fue la única afectada por la retención masica que se hizo Lakeland, en el condado de Polk.

La entidad que retuvo los U$D 5 000 de la mujer es el Departamento de Comercio de Florida, que argumentó que se debía a un exceso de pago por desempleo, esto sucede cuando los solicitantes reciben beneficios para los que no eran elegibles debido a una variedad de factores. La mujer junto a más de 500 residentes mostraron su malestar y calificaron la experiencia como “una pesadilla”.

Afectados por un error administrativo

Cuando Wilson fue a reclamar su premio a una de las oficinas de distrito de la lotería de Florida le informaron que su pago no podía ser entregado porque le debía dinero al estado por haber recibido un pago excesivo por desempleo.

La mujer mostró el documento que le entregaron, en el papel se puede leer lo siguiente: “el boleto ha sido clasificado como de ‘circunstancias especiales’, que requieren procesamiento adicional, lo que puede retrasar el pago de su factura”. Además, en el aviso se indica que la agencia que retuvo las ganancias es el Departamento de Oportunidades Económicas, que ahora se conoce como Departamento de Comercio de Florida.

La ganadora llamó a la oficina de desempleo del estado y espero por varias horas para ser atendida porque nunca fue notificada. “Nunca recibí una notificación, nunca recibí una llamada telefónica, un correo electrónico, nada”, aseguró a ABC Action News.

Afortunadamente, la queja de los más de 500 afectados rindió frutos, dos semanas después, los residentes, entre ellos Brittany Wilson, pudieron cobrar sus ganancias de la lotería. Al respecto, las autoridades ofrecieron disculpas a los afectados por el error administrativo.

Lotería Estados Unidos: La mujer recibió este boleto al momento de cobrar los U$D 5 000 que ganó y pensaba usar para su familia.

