Miles de personas en el condado de Los Ángeles no cuentan con un seguro médico, y muchas de ellas son inmigrantes indocumentados que quedan excluidos de los programas federales como Medi-Cal o Covered California.

Para atender esa brecha, se creó My Health LA (MHLA), un programa público de salud que brinda servicios gratuitos o de muy bajo costo a residentes del condado que no califican para otra cobertura.

Diseñado con un enfoque comunitario y humanitario, MHLA permite acceder a atención médica primaria, chequeos, medicamentos y derivaciones a especialistas a través de una red de clínicas asociadas. No importa el estatus migratorio ni los ingresos exactos, mientras se cumplan ciertos requisitos básicos de residencia y necesidad.

Esto ofrece My Health LA y así puedes acceder al programa

My Health LA es un programa del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles (LADHS). Funciona a través de una red de más de 200 clínicas comunitarias que prestan atención médica básica, manejo de enfermedades crónicas, salud mental, planificación familiar, análisis de laboratorio y recetas, sin costo directo para los participantes.

Para calificar, se debe:

Vivir en el condado de Los Ángeles

Tener entre 19 y 64 años

No contar con ningún seguro médico (ni privado ni público)

Cumplir con los límites de ingresos establecidos (por ejemplo, hasta 138% del nivel federal de pobreza, aunque el programa no lo exige con la misma rigidez que Medi-Cal)

Presentar una forma de identificación y comprobante de residencia (como recibos, cartas oficiales, etc.)

El proceso de inscripción se realiza en persona en cualquiera de las clínicas participantes, donde un “Enrollment Worker” ayuda a llenar la solicitud y revisar la elegibilidad. Una vez aprobado, el paciente recibe una tarjeta MHLA que le da acceso continuo a los servicios de salud dentro de la red.

Cabe aclarar que My Health LA no es un seguro médico formal ni cubre emergencias, hospitalizaciones o cirugías complejas. Sin embargo, garantiza el acceso a cuidados preventivos y de mantenimiento, lo cual es crucial para miles de personas que de otro modo no recibirían atención.