La frase de George Steiner, “lo que no se nombra no existe”, parece perder fuerza ante un singular lugar en Estados Unidos que, aunque no tiene nombre como tal, es un destino que realmente existe y puede visitarse.

Estados Unidos es famoso por sus rincones únicos que van desde playas oscuras hasta desiertos casi extraterrestres. Pero hay un sitio en Tennessee que ha llamado la atención por algo aún más curioso: Oficialmente, su nombre es “Nameless”, es decir, “Sin nombre”.

Este pintoresco pueblo ha despertado el interés de los viajeros por el misterio que rodea su denominación. Aunque parece una broma, es un lugar real, lleno de historia y rodeado de atractivos naturales que valen la pena explorar.

El origen y atracciones del pueblo sin nombre

Nameless es una pequeña comunidad ubicada en el condado de Jackson, y aunque su nombre pueda parecer una ironía, tiene raíces históricas. Según varias versiones, este nombre surgió cuando los formularios de registro fueron enviados a Washington sin completar el campo del nombre. La respuesta oficial fue “Nameless”.

Otra teoría, citada por el escritor William Least Heat-Moon en su libro Blue Highways, señala que los propios habitantes decidieron no nombrarlo: “Este es un lugar sin nombre, así que déjenlo así”, habría sido su respuesta.

En su época de mayor actividad, Nameless llegó a tener unos 250 habitantes. Hoy en día, aún conserva una escuela, un pequeño museo y varios puntos de interés cercanos como el Country Music Hall of Fame, The Parthenon, Ryman Auditorium, Carnton, Grand Ole Opry y el encantador restaurante The Rose Garden.