Formato SAM del INM: Requisitos, vigencia y pasos clave para menores que viajan sin sus padres

Cuando un menor de edad mexicano o residente en México necesita salir del país sin sus padres o acompañado por un tercero, el Instituto Nacional de Migración (INM) exige un documento indispensable: el Formato SAM. Este trámite gratuito busca prevenir la sustracción de menores y asegurar que todo viaje internacional cuente con respaldo legal.

El Formato SAM, o Formato de Salida de Menores, está diseñado para menores que viajan solos o con personas que no son sus padres ni tutores legales. No es necesario cuando ambos padres acompañan al menor o si va con su tutor registrado oficialmente. Su objetivo es agilizar el paso por migraciones y garantizar una protección legal en casos donde los adultos responsables no son los progenitores.

Documentación obligatoria para que el viaje no se detenga



Para gestionar el Formato SAM, el padre, madre o tutor debe ingresar al sitio web del INM y completar el formulario digital. Una vez llenado, el sistema genera tres hojas que deben imprimirse y presentarse físicamente. El acompañante y el menor deben ir juntos a una oficina del INM, al aeropuerto o a un punto migratorio terrestre o marítimo, portando estos documentos.

Requisitos que se deben presentar ante el INM



Durante la presentación del trámite, el personal migratorio solicitará:

El pasaporte vigente del menor (en original y tres copias)

Acta de nacimiento del menor

Una identificación oficial del padre, madre, tutor o acompañante

Un agente federal verificará que los datos coincidan y sellará los tres juegos del formato: uno será para el INM, otro para la aerolínea y otro para quien autoriza el viaje.

Es fundamental que el formato esté sellado oficialmente por el INM. De lo contrario, aunque el menor tenga boleto de viaje y todos los documentos, no podrá salir del país. La validación del formato es lo que otorga validez legal al proceso.

Vigencia, costo y consejos adicionales



El Formato SAM tiene una vigencia de seis meses desde la fecha en que se emite y solo puede usarse una vez por cada menor. Si se planean varios viajes o si más de un niño va a salir del país, es necesario tramitar un formulario independiente para cada uno.

El trámite no tiene costo y tampoco requiere intervención notarial o judicial, excepto en casos excepcionales. Basta con que el padre o tutor complete el proceso digital, imprima los documentos y los presente junto con los requisitos. Es una alternativa más rápida y accesible que garantiza una salida sin contratiempos ni retrasos.

En contextos donde las salidas al extranjero de menores aumentan, especialmente en temporadas vacacionales, el Formato SAM se convierte en una herramienta clave para que los traslados internacionales sean seguros, legales y fluidos.