Ya sea que prefieras un clásico margarita, una cerveza artesanal, en Houston encontrarás el lugar perfecto para disfrutar de ricas bebidas a bajo precio, luego de un largo día de trabajo. Además de las bebidas, muchos de estos destinos culinarios ofrecen deliciosas tapas y platillos a precios reducidos durante la hora feliz. Imagina degustar unos tacos gourmet, unas alitas crujientes, o un plato de queso fundido mientras disfrutas de una bebida refrescante. Te dejamos la lista de los mejores lugares según el portal Eater Houston.

Loro

La happy hour empieza temprano en Loro, el vibrante asador asiático con un hermoso patio en The Heights. De lunes a viernes, de 2 p.m. a 6 p.m., los visitantes pueden disfrutar de cócteles por U$D 4 y U$D 5, además de vino y sake de barril, y refrescantes bebidas heladas como el gin tonic congelado y el mojito de matcha. La famosa hamburguesa con queso y otros sándwiches emblemáticos están rebajados a menos de U$D 10. Eso sí, ten en cuenta que los bocados de happy hour se sirven por orden de llegada.

Blue Sushi Sake Grill

Desde las 3 p.m. hasta las 6 p.m., de lunes a sábado, y durante todo el día los domingos, este vibrante lugar de sushi en M-K-T Heights ofrece irresistibles promociones. Disfruta de cócteles por solo U$D 8 y vinos por copa a U$D 6, además de descuentos en una gran variedad de rollos y sake. También puedes saborear platos compartidos, como el edamame chamuscado y el rangoon de cangrejo con mango, con precios que van desde U$D 3 hasta U$D 8.

Ya sea que prefieras un rollo de sushi clásico o una opción vegana, este lugar tiene algo para todos. No te pierdas el Cowgirl, un tempura vegano de pepinillos que incluye aros de cebolla fritos con sriracha, papel de barbacoa, mayonesa vegana y salsa tonkatsu.

Eight Row Flint

Disfruta de margaritas congeladas, mules y aguas frescas con alcohol por U$D 7; cervezas por U$D 5; y bocadillos de bar por U$D 6 durante la extensa happy hour de Eight Row Flint, que se celebra entre semana de 11 a.m. a 6 p.m. Este popular lugar en The Heights, situado en una antigua estación de servicio de mediados de siglo que ha sido transformada con un amplio patio envolvente, es un destino favorito para muchos. Su nueva ubicación en el East End también merece una visita, ofreciendo las mismas promociones de happy hour de martes a viernes de 3 p.m. a 6 p.m. y todo el día los lunes.

The Blind Goat

Después de su exitosa ubicación en el food hall del centro, el Blind Goat abrió su restaurante en Spring Branch, ofreciendo un espacio más amplio para relajarse y disfrutar de la cocina vietnamita. Aquí puedes saborear un Negroni o un highball con whisky japonés por U$D 9 en este gastropub, mientras disfrutas de una tabla de banh mi deconstruido con rebanadas de baguette, embutidos vietnamitas, paté, zanahoria encurtida y daikon.