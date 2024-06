Sabrina Carpenter está lista para deslumbrar a sus fans con su gira Short n' Sweet, que comenzará el 23 de septiembre en Columbus, Ohio, y terminará en Los Ángeles el 15 de noviembre. Por si fuera poco, el 30 de octubre llegará también al American Airlines Center en Dallas, Texas. Este esperado tour es por motivo de su sexto álbum de estudio, que lanzará el próximo 23 de agosto. ¿No quieres perderte de su concierto? La preventa para este espectáculo será el 24 de junio, y los tickets generales estarán disponibles el 28 de junio.

Invitados de lujo

El tour no solo contará con Sabrina en el escenario. Artistas como Amaarae, Griff y Declan McKenna se unirán a ella, haciendo de cada concierto una experiencia única. Durante su gira anterior y como apertura del Eras Tour de Taylor Swift, Sabrina se hizo viral por cambiar el final de su sencillo Nonsense en cada ciudad. Es así que los fans esperan con ansias estas improvisaciones picantes para sus presentaciones locales. Además, su capacidad para conectarse con el público a través de sus letras y su energía en el escenario ha consolidado su lugar en la industria musical.

Su romance con el actor Barry Keoghan

Asimismo, la vida amorosa de la cantante ha estado en el centro de atención. Según varias publicaciones en redes sociales de los últimos meses, la intérprete de Feather se encuentra saliendo con el actor irlandés Barry Keoghan, quien aparece como su interés amoroso en el reciente video de Please Please Please. Este ya ha superado los 30 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento.

Créditos del video: Youtube | Sabrina Carpenter