María Sanz es una tiktoker española que ha experimentado el choque cultural de vivir en Estados Unidos. Bajo el usuario de @merisanzc, comparte videos en donde muestra cómo son sus días en este país y las cosas que han sorprendido a lo largo de estos años.

Una de las cosas que más le ha sorprendido a María es la dinámica que tienen los chicos a la hora de enamorarse. Por ejemplo, contó que en este país los besos no son con lengua. “Yo me puse a investigar y algunos sí, y otros no”, comentó.

Crédito del video: TikTok | @merisanzc

Son arrebatados y piensan en el matrimonio

Agregó que para ellos las flores, cenas pagadas y la caballerosidad extrema son elementos básicos en cualquier cita. “Me impresiona un montón lo románticos que son, desde el minuto cero”, dijo en su video de TikTok. “No sé si se consideran detallistas, te quieren enamorar, aburrir... No me queda claro”.

María Sanz también cuenta que los chicos estadounidenses piensan en casarse a los 24 años, como máximo. Además, asegura que con arrebatados. “Como les parezca guapa o guapo, va a ir. No te va a decir hola, te pedirá tu número de teléfono”, asegura.

Como era de esperarse, este video generó varias reacciones. Estas fueron algunas: “Aquí en España tenemos “hombres/niños” malcriados, por desgracia es culpa nuestra”; “Nací en el país equivocado jaja”; “Ojalá fueran románticos en España”; “Uy, lo de los besos me mata. Con lo que me gustan a mí los besos apasionado”; “Qué me vaya a Estados Unidos me has dicho? Voy haciendo la maleta".