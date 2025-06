No todos los objetos prohibidos en un vuelo son armas. Algunos artículos cotidianos, como desodorantes en aerosol o baterías de litio, pueden representar un riesgo si no son declarados correctamente al personal de seguridad o la aerolínea. Omitir este paso en los aeropuertos de Estados Unidos puede derivar en multas que alcanzan los U$D 250 000 o incluso en prisión, según indica la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

En EE.UU., el desconocimiento de las reglas no exime a los pasajeros de su responsabilidad. Es por ello que las autoridades insisten en la necesidad de consultar con anticipación qué objetos deben ser declarados, aun si parecen inofensivos. American Airlines advierte que los artículos mal empacados o no reportados representan un riesgo para la seguridad del vuelo, incluso si no hay una intención deliberada de causar daño.

Artículos comunes que se consideran peligrosos

Muchos objetos que usamos diariamente pueden clasificarse como “artículos peligrosos” bajo la normativa de la TSA. Entre ellos están los cinco siguientes:

Líquidos inflamables Aerosoles presurizados Fuegos artificiales Encendedores Baterías de litio sueltas o de uso no autorizado.

Aunque algunos de estos objetos pueden ser transportados legalmente, solo se permite su ingreso si han sido debidamente declarados y empacados conforme a los requisitos de la aerolínea y la TSA. Saltarse este paso puede generar no solo sanciones económicas, sino consecuencias penales.

Sanciones que puede recibir un pasajero

De acuerdo con la ley federal estadounidense, omitir la declaración de un artículo peligroso puede acarrear hasta cinco años de prisión. Además, los pasajeros se exponen a sanciones económicas que llegan hasta los U$D 250 000, dependiendo del tipo de objeto, el grado de riesgo y si hubo intención o no de ocultarlo.

Las aerolíneas están obligadas a informar estos incidentes a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), quien puede iniciar investigaciones, incluso si no se produjo ningún evento a bordo. La mayoría de los casos, según voceros de la TSA, ocurre por desconocimiento: “Algunos pasajeros simplemente no saben que un desodorante en spray o una batería externa están regulados”.

Artículos más confiscados por seguridad

Las autoridades aeroportuarias detectan con frecuencia objetos que los viajeros empacan sin declarar, creyendo que no representan peligro. Entre los más confiscados entre los pasajeros destacan:

Baterías de litio sueltas

Encendedores y fósforos

Aerosoles inflamables (como desodorantes o productos capilares)

Disolventes, pinturas y productos químicos

Cargadores portátiles con capacidad superior a 100 Wh

Las recomendaciones son claras: no asumir que un objeto es seguro solo por ser de uso doméstico. Lo más prudente es revisar el equipaje antes del viaje y consultar con la aerolínea o el personal de seguridad si existe alguna duda. Así, podrá evitar sanciones graves y garantizar un viaje sin contratiempos.