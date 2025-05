USA: Esta es la razón detrás de la mudanza de los millonarios desde Nueva York hacia el sur de Florida

En los últimos años, el sur de Florida ha dejado de ser solo un destino de playa y jubilación. Miles de neoyorquinos con alto poder adquisitivo están abandonando la Gran Manzana para establecerse en zonas como Miami y Coral Gables. Este éxodo ha transformado no solo el paisaje urbano, sino también la economía, con una inyección de más de U$D 14 mil millones que consolida al estado como nuevo imán financiero.

Las razones detrás de esta mudanza van más allá de lo coyuntural. Aunque la pandemia actuó como detonante, los verdaderos motores del cambio son las políticas proempresa, los bajos impuestos y una visión de ciudad inclusiva. Firmas como Citadel, Starwood Capital y Apple se han instalado en Florida, atrayendo consigo una oleada de empleo y desarrollo que ha diversificado el perfil económico del estado.

Una metrópolis en construcción con mirada inclusiva

Jon Paul Pérez, director ejecutivo de Related Group, asegura que este crecimiento no debe convertirse en una repetición de lo que vivió Nueva York. “Queremos que Miami sea una ciudad de clase mundial, pero no solo para los ricos”, señaló. Esa visión compartida por líderes empresariales ha impulsado proyectos que buscan generar barrios accesibles para más sectores, con énfasis en infraestructura y espacios habitables.

Para lograrlo, el sector privado trabaja junto a las autoridades locales. Un ejemplo claro es la Ley Live Local, que ofrece incentivos a desarrolladores que construyan viviendas asequibles. Esta norma ha sido modificada dos veces para reducir la burocracia, lo que ha acelerado plazos y facilitado la expansión de la oferta habitacional en zonas estratégicas.

El desafío será crecer sin dejar a nadie atrás

No todo es optimismo. El auge ha hecho que los precios de oficinas y viviendas se disparen. En Brickell, por ejemplo, el costo por pie cuadrado para alquiler comercial ha llegado a los U$D 150, triplicando los valores de hace seis años. “Nuestro mercado no estaba preparado para esta demanda”, advirtió Nelson Stabile, presidente de Home Builders of South Florida.

El problema no solo es económico, sino también logístico. Obtener permisos de construcción puede tardar hasta tres años desde la compra del terreno, lo que ralentiza los planes de expansión. Pérez y Stabile coinciden en que es urgente agilizar esos procesos si se quiere sostener un desarrollo equilibrado que evite la exclusión de la clase media.

Un modelo urbano que quiere evitar errores del pasado

El futuro de Miami se proyecta ambicioso, pero no improvisado. La apuesta es construir una ciudad dinámica, diversa y sostenible que aprenda de los errores de urbes como Nueva York o San Francisco. “Florida está en una posición privilegiada para capitalizar esta inmigración”, afirmó Stabile, convencido de que el sur del estado puede reinventarse como el nuevo corazón económico del país.

Para Jon Paul Pérez, el horizonte es claro: “Miami siempre será su propia versión del Wall Street del Sur”. Una ciudad donde la inmigración no solo significa movimiento de personas, sino también de ideas, capital y posibilidades. Un nuevo paradigma urbano ya está en marcha.