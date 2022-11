Abuelita mira las películas de Marvel para tener temas de conversación con sus nietos

La abuelita estuvo tomando apuntes en su cuaderno para no olvidarse de cada detalle y poder entablar conversaciones amenas con sus nietos.

Todo abuelo quiere tener algo en común con sus nietos, por lo que algunos buscan distintas maneras de llamar su atención. Como es el caso de esta tierna abuelita, quien decidió hacer el esfuerzo y comenzó a mirar las películas de Marvel para así tener un tema de conversación con sus nietos.

Inclusive, la mujer de la tercera edad tomó varios apuntes en su cuaderno para no olvidar todos los detalles de las cintas. El video ya se encuentra en TikTok y se volvió viral en las redes sociales.

Todo por sus nietos

La abuelita se llama Cheryl Skiados, una señora de más de 70 años, quien se volvió tendencia en las redes sociales luego que los cibernautas vieran como estaba atenta a lo que pasaba en las películas de Marvel, ganándose el corazón de miles de personas por su gesto.

La razón de esto tiene que ver con sus nietos, ya que ella está mirando dichos filmes para tener un tema de que hablar con los chicos. En el clip que se volvió viral, se le ve concentrada y tomando notas para poder recordar los momentos más importantes de la película. Fue precisamente uno de los muchachos quien encontró a su abuelita disfrutando de los largometrajes de superhéroes.

"En realidad, es muy divertido. Me acabo de mudar con mis abuelos y mi abuela está viendo todas las películas de Marvel", declaró ante The Mirror Jackson King, nieto de la señora. "Las está viendo en el orden que salieron y ella me pregunto si quería ver uno con ella, así que, por supuesto, dije 'sí'", añadió.

De igual forma, el joven cree que la anciana se preocupa mucho por ellos, ya que "está dispuesta a sentarse allí durante horas y horas y ver películas de superhéroes y tomar nota sobre ellas, solo pare tener algo extra de qué hablar". El video ya cuenta con más de 7.7 millones de reproducciones y 769.8 mil 'me gusta'.