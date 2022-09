Abuelito de 100 años disfrutó como un niño tras visitar Disneyland después de 50 años

Gozó como un niño. Un anciano de 100 años, veterano de la guerra, se divirtió al máximo al acudir por primera vez al parque de Disneyland. El adulto mayor fue sorprendido en la calle por un creador de contenido quien mágicamente le cumplió un deseo anhelado.

La historia fue compartida en TikTok y tiene más de 16 millones de reproducciones.

Su primer paseo luego de 50 años

El adulto mayor fue militar de los Estado Unidos y el tiempo al servicio del Ejército ha permitido que aún mantenga su fuerza física. Aunque usa un andador, se desplaza con facilidad por las calles. En una de sus caminatas se topó con Isaiah Garza, un creador de contenido. El anciano despertó el interés del joven y le inspiró mucha ternura generando que automáticamente le hiciera una interesante propuesta.

“Lamento molestarlo, pero he tenido un día muy, muy difícil y solo quería ver si estaría dispuesto a ir a Disneyland conmigo hoy”, se le escucha decir al hombre en un video que compartió en TikTok. Aunque la propuesta le causó sorpresa, el adulto mayor aceptó entusiasmado e incluso contó que era su primer paseo en 50 años.

“El mejor día de mi vida”

En el clip se puede ver toda la travesía del veterano de guerra y su amigo al llegar a Disneyland. El anciano se tomó fotos con varios de los personajes y se animó a ponerse las orejas de ratón además de sentir la adrenalina subiéndose a varios de los juegos.

“Oh, Dios mío, este este es uno de los mejores días de mi vida. Siento que podría estar soñando o algo así. Pensé que mi vida había terminado. Recordaré este día durante mucho tiempo. No sabes cuánto aprecio esto. Realmente no lo sabes”, señaló el agradecido hombre que no pudo contener las lágrimas de la emoción.