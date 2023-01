Abuelo abandonado trabaja en la calle vendiendo bolsas para sobrevivir

En las calles siempre podemos ver a personas de la tercera edad ganándose la vida vendiendo algún producto, pero poco sabemos sobre su historia personal. Esta desgarradora situación es la realidad de Juan, un anciano colombiano que fue abandonado por su familia luego que perdiera la pierna en un accidente de tránsito y ahora debe ganarse la vida vendiendo bolsas en las calles de Colombia.

La historia que se ha vuelto viral, llega a redes sociales gracias al vídeo de TikTok del influencer colombiano Sebastián Moreno (@sebasmorenooo), el cual suele difundir este tipo de contenido y crear colectas para apoyar a diferentes personas necesitadas.

El señor de las bolsitas

El influencer le pidió una entrevista al anciano para conocer su historia. Es así que el señor se presentó como Juan Clavijo y señaló ante cámaras que hace diez años, durante un accidente automovilístico, perdió la pierna derecha.

Ante la noticia, el creador de contenidos le preguntó si tiene familia o hijos que lo apoyen, a lo que el entrevistado respondió que: “Sí, pero no sé en dónde están. Cuando me pasó el accidente me abandonaron”. También añadió que, desde ese momento, ha trabajado en diferentes actividades para conseguir los ingresos que necesita para solventar sus necesidades y el alojamiento donde vive.

La alegría para el anciano

Al terminar el desconcertante relato, Sebastián Moreno le entregó 400 mil pesos colombianos (300 soles aproximadamente), para que pueda pagar su alquiler u otra cosa que necesite. La respuesta del anciano fue de total agradecimiento y no pudo contener las lágrimas ante el regalo.

Los internautas comentaron el vídeo haciendo hincapié en el actuar de los familiares del anciano, ya que no debería pasar por esta situación: “Me partió el alma su historia, cómo puede haber hijos que abandonen a un padre cuando más los necesita”, “Sebastián, fuiste un ángel para ese señor, que triste que los hijos lo hayan dejado a un lado”.