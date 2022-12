Abuelo rompe en llanto al enterarse del fallecimiento de Pelé: “Lo vi de niño”

Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, dejó este mundo el pasado 29 de noviembre a los 82 años, a causa de cáncer de colón.

El mejor futbolista de todos los tiempos dejó un vacío en muchos de sus fanáticos, pues se le recordará por su amabilidad y carisma. Como es el caso de un hombre, quien recibió la lamentable noticia y no pudo aguantar las lágrimas.



Hombre se entera del fallecimiento de Pelé

Tras el fallecimiento de Pelé, un joven grabó la reacción de su padre al conocer la información y lo compartió en su cuenta de TikTok @cesarmatiasmarti. En las imágenes se puede apreciar como el joven se le acerca al adulto mayor, lo abraza y le dice: “Antes que te enteres por tu cuenta, falleció Pelé”.

Ante esta noticia, el hombre empezó a llorar desconsoladamente afirmando que no lo podía creer. Cabe recalcar, que para el señor, el jugador brasileño era “el mejor del mundo”, pero además, le contó a su heredero que tuvo el privilegio de verlo jugar cuando era un niño.

“El fútbol está de luto hijo. El fútbol lanza su mensaje al mundo”, comentó el hincha con mucho sentimiento.

La reacción de los usuarios

El video de la reacción cuenta con más de 530 mil reproducciones y 100 mil ‘me gusta’. En esta publicación muchos usuarios se conmovieron no solo por el triste momento, sino, además, por las palabras que brindó el hombre hacia su ídolo.

“Siempre me sorprenderá lo mucho que duele la muerte de alguien que no conoces pero que con sus acciones marcaron vidas”, “No me imagino tener 60 años y que mi nieto venga y me diga se fue Cristiano o Messi”, “Dichosos los que vieron jugar a Pelé y Maradona”, comentaron los usuarios.