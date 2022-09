¡Admirable! Mujer pensaba renunciar a su trabajo para cuidar a su bebé y jefe le brinda facilidades para que no lo haga

Las buenas acciones siempre se hacen merecedoras de aplausos y en el mundo digital no es la excepción. La historia de Luis Ricardo Ruiz dio la vuelta al mundo, luego de que miles de usuarios elogiaran la buena acción que tuvo con una de sus empleadas.

Empleada lleva a su bebé a su centro de trabajo



El jefe de la compañía BigPrint no tuvo reparos en ayudar a una de sus empleadas, quien se había convertido en madre recientemente.

Rosita, una mujer sinaloense, pensaba abandonar su trabajo para tener el tiempo suficiente que le permita cuidar a su hija; sin embargo, Luis le pidió que no renuncie y a cambio le dio la posibilidad de llevar a su hija las veces que sea necesario al trabajo.

“Y aquí me la pone enseguida de mí y, ¿saben qué? No se necesitan meses ni años para encariñarse con los niños, incluso ya le puse hasta su sobrenombre de cariño, Zarita, quien seguramente nos va a acompañar muchos días acá" comentó Luis en su cuenta de Facebook





Una reflexión para todos los jefes del mundo



A través de sus redes, Luis se dirigió a los jefes y les pidió mayor empatía por sus empleados. El jefe también indicó que no tenía problemas en con la bebé, pues siempre estaba sonriente: "Cuando no la agarramos uno u otro compañero, siempre está sonriendo y no llora nada. Eso sí, te echa grito si esta aburrida. Bienvenida Zarita al equipo de Bigprint. Haces mucho más alegres los días” finalizó.

La acción fue aplaudida en las redes sociales, sobre todo por aquellos empleados que son padres solteros: "Eres un gran jefe, que Dios te cuide y le llene de bendiciones gracias por tan bien corazón dicen que nuestro trabajo es nuestro segundo hogar", "Ojalá más mamis tuvieran esa oportunidad y que el jefe se las brinde, muchas veces por motivos sean cuáles sean se ven en la necesidad de renunciar no debemos juzgar sin saber el transfondo de cada una de esas mamás " fueron algunos comentarios.