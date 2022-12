Aerolínea investigan a trabajadores por aventar los equipajes de los pasajeros

En la última semana, se hizo viral el video en el que un grupo de trabajadores de un aeropuerto en Australia lanza las maletas de los pasajeros, causando la indignación de cientos de usuarios. Ante estas acciones, la empresa de los trabajadores inició una investigación.

Trabajadores causan indignación en redes sociales

El video fue publicado el pasado viernes 2 de diciembre. En este, se aprecia a tres trabajadores uniformados sacando las maletas del avión y arrojándolas de forma descuidada a la cinta transportadora.

Los hombres no dudan en reírse, como si fuera alguna divertida broma. Incluso, uno de ellos levantó una maleta por encima de su cabeza antes de aventarla fuertemente contra la cinta.

Las imágenes en redes sociales generaron la indignación de los usuarios, quienes no dudaron en criticar a los trabajadores. “No entiendo por qué tienen que ser así de violentos con la bolsa”, “Esta es la razón por la que he viajado por todo el mundo y me rompieron 2 maletas solo en Australia”, fueron algunos comentarios en la publicación.

La respuesta de la aerolínea

En el video publicado por @rexross79 se etiquetó a la aerolínea australiana Qantar Airways Limited y al aeropuerto de Melbourne.

Debido a esto, el portavoz de la aerolínea declaró al diario The Guardian que los trabajadores eran de la empresa Swissport Australia y que estaban realizando la investigación correspondiente. “El comportamiento de este video, claramente, no es aceptable y nuestro operador de tierra contratado está realizando una investigación urgente”, comentó al medio.

En tanto, el director ejecutivo de Swissport, Brad Moore, aseguró que los trabajadores fueron retirados mientras se hacían las investigaciones.

“Los comportamientos en el video nos defraudan a todos, lo más importante, nuestro personal de primera línea que ha trabajado tan duro durante el COVID para garantizar estándares de calidad en circunstancias que a veces son difíciles. El accionar irrespetuoso con el equipaje y los objetos personales de nuestros clientes no será tolerado y dará lugar a una acción disciplinaria grave”, declaró para A News.com.au.