Fanática de Bad Bunny: "Me autolesioné para obtener el descanso médico y acampar"

A falta de dos semanas para los conciertos de Bad Bunny en Lima, sus fanáticos ya hacen cola a las afueras del Estadio Nacional. El reguetonero llegará al país para dar un espectáculo el 13 y 14 de noviembre.

Las dos fechas hicieron sold out, pues las expectativas son muy altas. Algunas personas decidieron no ir a sus trabajos para acampar y alcanzar los mejores lugares para el show. Así lo informó ATV Noticias en su edición matinal.

Lee también: Bad Bunny en Lima: fanáticas empezaron a acampar a 20 días del concierto





Fan de Bad Bunny se autolesiona para conseguir descanso médico y acampar

El reportero del noticiero entrevistó a un grupo de jóvenes que acampaban desde el lunes, una de ella es Dariness, una joven de Ate que dio una inaudita excusa para poder faltar a su trabajo.

“Les dije (a mis padres) que me fui de vacaciones. Me autolesioné para tener descanso médico y acampar. Jefa, si ve esto, por favor, perdóneme. De verdad me lesioné, pero me quité el yeso para poder acampar... jefa, yo la quiero mucho, pero, por favor, no me despida”, dijo la joven sin aguantar las risas.

Por si fuera poco, Dariness confirmó que luego del concierto del Conejo malo, volverá a formarse para el concierto de Harry Styles el 29 de noviembre.

Fanáticas acampan a dos semanas del concierto

Fan de Bad Bunny renuncia para hacer cola

Otra de las fanáticas prefirió no identificarse y cubrir su rostro, sin embargo, contó que era del Villa el Salvador y que decidió renunciar a su trabajo para hacer la cola. “Mi último sueldo es para sobrevivir aquí”, bromeó.

Lee también: Mujer comienza a llorar en pleno concierto de Bad Bunny y es consolada por desconocida

Por otro lado, Mariana reveló que era parte de un grupo que hacía relevos para cuidar el orden en la fila. “Tengo mi grupo y hacemos relevos. A las 3.00 p.m. viene otra persona, somos 30″, respondió al periodista.