Bebé de 2 años deleita al público cantando canción de los Backstreet Boys y causa furor en redes sociales

La tierna bebé entonó el exitoso tema “I Want It That Way” del grupo musical Backstreet Boys.

La protagonista de este TikTok es una talentosa bebé de 2 años quien decidió cantar una famosa canción del grupo Backstreet Boys. Su presentación no solo inundó de ternura al público, sino, además provocó que aplaudieran a más no poder.

Sabía toda la letra

La usuaria @melotte_maryrose compartió un clip en donde una linda pequeña entona “I Want It That Way”, exitosa canción de la banda norteamericana anteriormente mencionado. Acompañada de aplausos, la pequeña tomó el micrófono y se animó a corear a viva voz la pegajosa melodía.

La infanta de tan solo 2 años y medio de edad, se convirtió gracias a su sorprendente talento en el alma de la fiesta. El ‘mini concierto’ fue compartido en redes sociales y cautivó a millones de internautas en todo el mundo.

“I Want It That Way de los Backstreet Boys (2.5 años de edad)”, es la traducción del texto que se logra leer en la descripción del contenido audiovisual.

Ganó nuevos fanáticos

El canto de la pequeña bebé fue compartido en la red social china, donde registró más de tres millones de reproducciones. Por otro lado, obtuvo más de 669 mil ‘me gusta’ e infinidades de comentarios.

Algunos usuarios aprovecharon la situación para dejar sus respectivos comentarios. “Si mi hija del futuro no es así, no quiero nada”, “Como dejaba cantar para los coristas”, “Así va a estar mi futura hija con las de One Direction”, “De pronto quiero una niña”, “Cosita más preciosa, esa sí es música, canta hermoso, la amé”, “Valió totalmente la pena ver todo el video”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.