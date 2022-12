Bebé disfrazado de dinosaurio queda atrapado y su papá llega al rescate

El papá no se percató que la cola del pequeño quedó atrapado en la puerta del auto.

TikTok es una de las redes sociales más populares del mundo y los videos de niños son los favoritos de todos los internautas. Como es el caso de un pequeño de ascendencia asiática quien se disfrazó de su personaje favorito sin pensar que pasaría por un gran problema.

Pequeño queda atrapado en la puerta del auto

En el video compartido por @cerelia23 en TikTok, podemos ver que un pequeño vestido de dinosaurio pasa por un momento incómodo. Y es que la cola de su ropa quedó atrapada entre la puerta del auto y su papá no se dio cuenta.

Ante esto, el menor solo atinó a gritar para llamar la atención de su progenitor, quien había avanzado unos metros, dejando atrás a su hijo. Al escuchar el llamado de su hijo, el hombre se volteó sorprendido y corrió a su rescate, razón por la cual instantáneamente abrió la puerta de su auto para liberarlo y tomarlo entre sus brazos.

Usuarios quedan conmovidos con las imágenes

El video no tardó en hacerse viral. Actualmente cuenta con 15.3 millones de reproducciones y 1.9 millones de ‘me gusta’. Pero no solo eso, sino además generó una gran cantidad de comentarios destacando la ternura del bebé.

“Aún ni tengo la carrera acabada y ando viendo videos de ropa de bebé”, “No me va salir igual, no me va salir igual”, “Son hermosos pero solo los veo de lejos”, “No es muy anticonceptivo que digamo”, fueron algunos de los mensajes al respecto.