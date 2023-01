¡Bueno, bonito y barato! Español encuentra menú en barranco por 2 euros y queda fascinado

Los internautas no solo elogiaron al extranjero por su buen gusto, sino, además, le aconsejaron visitar otros lugares para comer en Lima.

La comida peruana es catalogada como una de las mejores en todo el mundo. Prueba de ello, es un influencer español quien no solo quedó satisfecho con los deliciosos platillos, sino, además, sorprendido al encontrar un exquisito menú a bajo precio.

Español queda fascinado por menú del día en Barranco

El tiktoker @Igordealli se encuentra nuevamente en el ojo público. Y es que tras haber recibido duros comentarios luego de criticar a la gaseosa inca kola zero y rectificarse, volvió a evaluar la gastronomía nacional, razón por la cual se animó a comer por tan solo 2 euros.

Debido a ese reto, el creador de contenido se paseó por las calles de Barranco con el fin de encontrar un delicioso menú. El almuerzo elegido fue una ensalada mixta, pollo al maní y un refresco de la casa cuyo costo ascendía a 11 soles peruanos.

"La bebida está buena, de las mejores que he probado" exclamó al principio, para luego probar el pollo al maní, él calificó de "muy bueno". Finalmente, el influencer destacó el sabor de la comida, mostrando imágenes de sus platos vacíos. "Esto es la ostia, me encanta este país. ¡Aquí no sobra nada!"

Peruanos recomiendan lugares para comer

Los cibernautas no dudaron en opinar sobre este tema, ya que muchos de ellos les recomendaron cuáles eran los mejores lugares para comer e incluso le sugirieron que los califique bajo el criterio de sabor y precio.

"En el Agustino hay un par de restaurantes que el menú está 8 soles, y claro no es de los mejores platos, bien proporcionados, pero si 8 de 10", "En centro de Lima fijo encuentras de 5 a 8 soles, segundo , postre pequeño y refresco heladito", "En Cajamarca el menú está a 3.50 soles", "Vente a Chiclayo, también tenemos menú barato y rico" fueron algunas de las recomendaciones.