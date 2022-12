Casa Navideña con temática de 'Tití me preguntó' de Bad Bunny es la sensación de las redes sociales

El Dj Frankie Town ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez declarándose fanático de Bad Bunny y ofrecer un show de luces navideñas en honor al álbum Un verano sin ti.

Frankie Town incluye luces con temática de Bad Bunny

El conocido decorador de luces optó por deleitar a sus seguidores de TikTok con una temática especial, se trata de un homenaje a la canción Titi me preguntó del álbum Un verano sin ti de Bad Bunny.

"@Bad Bunny did my Christmas lights this year", se lee en la descripción del video, el cual tiene más de un millón de 'Me gusta' y 13 mil comentarios.



En el clip, se puede apreciar el juego de luces mostrando la portada del álbum, banderas en las estrofas de "Tengo una colombiana que me escribe to' los días, y una mexicana que ni yo sabía..". Además, se lee uno de los nombres de las chicas que aparecen en la letra.

La casa fue decorada en Houston, Texas pero sus imágenes han llegado alrededor del mundo. "100000% fans de esta casa", "¡A la madre! Quisiera estar después de brindar", "¿Dónde está esa casa? ¿En qué país?", fueron algunos de los comentarios.









¿Quién es Frankie Town?

Frankie Town es un conocido showman, especializado en crear espectáculos de luces. El decorador ofrece un show inolvidable de luces, especialmente navideñas, captando la atención de grandes y chicos.

Además, Frankie ofrece sus servicios para decorar casas, residencias y otros establecimientos en los Estados Unidos. Recientemente ha optado por ofrecer clases de cómo montar escenarios de luces a través de su página webm spacecitylightshows.com.