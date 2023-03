¡Casi la dejan ciega! Hunden el rostro de una mujer en su pastel de cumpleaños y termina incrustándose el ojo con un palo

La torta en la cara se ha convertido en una de las tradiciones más importantes de los cumpleaños. Sin embargo, un hecho acaba de reflejar la peligrosidad de esta costumbre.

Un usuario de Facebook (Mi Matamoros) mostró cómo una joven mexicana casi pierda la vista luego de recibir una torta en la cara. Pero, ¿qué sucedió?

Según comentó, los palitos que se encontraban dentro de la torta terminaron atravesando la ceja de la muchacha y tuvo que ser llevada de emergencia al hospital para que le sacaran las estacas de madera.

"Imagina sufrir un accidente así el día de tu cumpleaños. Hay pastelerías que agregan palillos a los pasteles, así que piénsala dos veces antes de empujar a alguien a un pastel", fue la descripción que empleó la cuenta de Facebook al momento de subir la imagen.



Accidente viral

El post publicado en Facebook hace una semana se hizo viral en la plataforma creada por Mark Zuckerberg alcanzando más de 150 reacciones. Además de tener más de 45 comentarios y 47 compartidas.

"Es una costumbre muy fea. Se celebra un cumpleaños no una burla", "Nunca me pasaría, yo no celebro cumpleaños, no le veo el beneficio a esa celebración", "Es una brutalidad poner palillos en un pastel", "Que dolor más horroroso, esas bromas no se pueden hacer", "Definitivamente no empujar al festejado al pastel, eso es antihigiénico y de mal gusto", son algunos de los comentarios del post.