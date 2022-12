Cena navideña peruana: 5 mejores recetas que puedes hacer en casa

En Navidad tendemos a excedernos con los gastos debido a que queremos darnos algunos ‘gustitos’ y deseamos que no falte nada en la cena de Noche de Buena. Sin embargo, hay diversas opciones de menús sencillos que podemos preparar en casa y sin mucho presupuesto.

Si aún no has recogido tu pavo, lechón o simplemente no sabes que preparar este 24 de diciembre, a continuación, te traemos cinco recetas que puedes preparar fácilmente en casa y con ingredientes al alcance de todos. ¡Toma nota!

Lasaña

La lasaña es una opción diferente para aquellas personas que no amantes del pavo o lechón, o, simplemente, prefieren variar este 2022. Aprende como prepararla a continuación:

Ingredientes:

1 kilo de carne molida de res

1 taza de puré de tomate

2 tazas de salsa de tomate para pizza

2 huevos

500 g de queso cottage

½ taza de queso parmesano

4 tazas de queso mozzarella

12 láminas de pasta para lasaña

Aceite de oliva

Preparación:

Primero, calienta el aceite de oliva en una sartén y agrega la carne, el puré y la salsa de tomate para pizza. A continuación, bate los huevos y mézclalos con el queso cottage y parmesano. Luego, en un recipiente engrasado, coloca la capa de pasta para la lasaña, una lámina de carne, queso cottage y mozzarella, y vuelve a repetir el proceso cuatro veces. Envuelve la lasaña con papel aluminio, y llévala al horno a una temperatura de 180º por 40 minutos.

Puré de papa con queso parmesano

El puré de papa es un buen acompañante del pavo y el lechón. Para prepararlo, necesitarás los siguientes ingredientes:

750 gramos de papas peladas

4 cucharadas de mantequilla

1/3 de taza de crema

1/3 de taza de queso parmesano

Pimienta blanca

1 pizca de nuez moscada

Preparación:

Pela las papas y sancóchalas con agua y sal. Luego, aplástalas hasta formar una masa y agrega el resto de ingredientes de la lista. Finalmente, mezcla todo hasta alcanzar la consistencia del puré.

Huevos rellenos de atún

Un producto clásico en las canastas navideñas es el atún. La cena de Noche Buena es el momento indicado para darle un buen uso. A continuación, conoce como preparar unos riquísimos huevos rellenos de atún:

Ingredientes:

12 huevos

2 latillas de atún

2 cucharadas de tomate frito

1 cucharadita de nuez moscada

Perejil picado

50g de queso rallado

Preparación:

Primero coloca los huevos en una olla hasta que estén duros. Una vez que estén cocidos, pélalos y quítales la yema. En un plato, vierte el atún y tomate frito. Añade el perejil picado y aplasta todos los ingredientes con un tenedor hasta obtener una pasta homogénea. Tras ello, rellena los huevos con esta mezcla, salpícalos con queso rallado y llévalos al horno por 5 minutos y a 200º C.

Galletas de jengibre

Las galletas de jengibre son dulces clásicos de la Navidad. Sorprende a tus hijos preparándolas para que puedan degustar de ellas mientras esperan las 12.

Ingredientes

450g de harina

200g de mantequilla

100g de azúcar rubia

1 huevo

80g de miel

2 cucharaditas de canela molida

2 cucharaditas de jengibre en polvo

Preparación:

En un recipiente, coloca la mantequilla y azúcar rubia y mézclalos con una batidora hasta obtener una masa esponjosa. Luego, añade el huevo y vuelve a batir, realiza lo mismo con la miel.

Tras ello, en el mismo bol, vierte la harina, canela y jengibre, tamizándolos con un colador. Luego, vuelve a mezclar y saco lo obtenido del recipiente y continúa con tus manos. Después, envuelve en papel film la masa y déjala refrigerar por 15 minutos.

Pasado el tiempo, saca la masa del refrigerador y extiéndela con un amasador. A continuación, córtala con diseños navideños, decóralas y llévalas al horno por 15 minutos a una temperatura de 180º C.

Torta de chocolate y galletas Oreo

Si tu familia es dulcera, la torta de chocolate y galletas Oreo les encantará.

Ingredientes:

200 g de galletas Oreo

100 g de mantequilla reblandecida

200 g de chocolate negro 70% de cacao

200 g de crema de leche

25 g de Mantequilla

Preparación

Tritura las galletas Oreo y mézclalas con la mantequilla ya derretida. Tras ello, forra la base y las paredes de tu molde con la masa obtenida. Para el relleno, caliente la crema de leche en una olla y agrégale el chocolate y mantequilla. Luego, vacía la crema de leche en la base de las galletas. Lleva la mezcla al refrigerador por unos minutos.