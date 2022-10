‘Chilindrina de Chepén’ responde a los ataques de la ‘Chilindrina Huachana’: "No me hago pasar por ti"

Alex Brandon ha ganado mucha popularidad con su personaje de la Chilindrina Huachana, esto ha generado que muchos usuarios se disfracen de personajes de El chavo del 8 para seguir sus pasos. Sin embargo, esto no sería de su agrado, pues una nueva Chilindrina ha acaparado la atención de los espectadores.

La ‘Chili de Chepén’ le responde a la ‘Chilindrina Huachana’

Al conocer del surgimiento de una nueva Chilindrina en las redes sociales, Brandon no se quedó callado y compartió su malestar en redes sociales. El joven de Huacho aseguró que fue su idea disfrazarse del personaje para hacer shows y que ese “retaco” estaba haciéndose pasar por él.

Por su parte, Arath Terrones, el joven que personifica a la Chili de Chepén, utilizó su cuenta de TikTok para responder a los ataques. Terrones aseguró que no estaba haciéndose pasar por él y que estaba siendo contratado por su personalidad. Además, aclaró que su familia estaba muy orgullosa de él y quiere aprovechar la oportunidad que se le ha dado.

“Yo no me hago pasar por ti (...) Quiero aclarar que si a mí me pagan es por mi personalidad (...) Quiero decirte que, así como dices que tu familia está orgullosa, mi familia también y una opinión es que todos buscamos la forma de salir adelante y si nos dan la oportunidad de generar dinero, lo vamos a aprovechar”, respondió en TikTok.

‘Chilindrina Huachana’ se presentará en Madrid

En medio de la polémica con su similar de Chepén, la Chilindrina Huachana sigue siendo tendencia, pero no solamente en Perú, sino también en países internacionales, pues ya vienen promocionando su show en España.

A través de sus redes sociales, la discoteca La Calle 8 de Madrid, anunció El show de la Chilindrina Makumbera, el cual se realizará este domingo 16 de octubre a las 18:00 (hora de España).

La publicación promete al público la oportunidad de disfrutar de una verdadera “pollada perucha”. Así como un espectáculo musical con salsa, reguetón, techno y electrónica.