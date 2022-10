‘Chilindrina Huachana’ arremete contra la ‘Chili de Chepén’: “Ese ‘retaco’ se está haciendo pasar por mí”

La Chilindrina Huachana se ha convertido en uno de los personajes más populares del momento. Por ello, acaba de dar el grito en el cielo por la aparición de su "impostara", la famosa Chili de Chepén.



Chilindrina Huachana arremete contra nuevo imitador

Durante un Instagram Live, Alex Brandon, el joven detrás del disfraz del personaje de la Chilindrina Huachana, arremetió contra la Chilindrina de Chepén, asegurando que él fue el primero en imitar al personaje para hacer presentaciones en fiestas. “Yo fui el primero en ser la Chilindrina y después salió ese ‘retaco’ de Chepén, que se está haciendo pasar por mí”, dijo la popular Chili Huachana.

Cabe recordar que semanas atrás, Alex Brandon se hizo viral en las redes sociales por animar en una discoteca disfrazado de la Chilindrina, el icónico personaje del Chavo del 8.

Desde ese momento, la estrella de TikTok empezó a tener mucho más público y oportunidades de trabajo. Además de presentarse en discotecas, también lo ha hecho en programas de televisión y mítines en la última elección.

La ‘Chili de Chepén’ responde a los ataques

Arath Terrones, conocido por personificar a la Chili Chepén, no tardó en responder los ataques de Brandon a través de su cuenta de TikTok. El joven aclaró que no se estaba haciendo pasar por nadie y que si lo contratan es por su personalidad. Además, aseguró que todos tienen derecho a trabajar y aprovechar las oportunidades que les daba la vida.

“Yo no me hago pasar por ti (...) Quiero aclarar que si a mí me pagan es por mi personalidad (...) Quiero decirte que, así como dices que tu familia está orgullosa, mi familia también y una opinión es que todos buscamos la forma de salir adelante y si nos dan la oportunidad de generar dinero, lo vamos a aprovechar”, sostuvo.