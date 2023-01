Cliente enfurece con tienda por no cambiarle una casaca que compró hace dos años: “Me parece absurdo”

En los últimos años, TikTok se ha vuelto una de las redes sociales más importantes. Por ello, cada vez más usuarios utilizan la plataforma para realizar críticas y reclamos, sobre todo de productos en mal estado.

Y esto es precisamente lo que hizo una mujer, quien publicó un video para quejarse de una tienda que no quiso cambiar una casaca que compró hace más de dos años. Sí, como lees, hace dos años.

Mujer arremetió contra la tienda

Karen (@karmenmiddem), una usuaria de la red social china, subió un clip en donde manifestaba -muy indignada- el mal trato que había recibido por parte de una tienda de jeans.

De acuerdo con lo contado, ella había pedido que le cambiaran una casaca. Sin embargo, los empleados le negaron el pedido, pues habían pasado dos años desde que se hizo la compra.

“He ido a la tienda porque como ves de aquí se me ha pelado todo. Esta cazadora me la compré justo antes de entrar en Covid y ahora resulta que me dicen que no me pueden hacer el cambio porque han pasado más de 2 años”, explicó la usuaria.

La cliente aseguró que la casaca tenía algún desperfecto, pues solo la utilizó ocho veces en dos años y empezó a pelarse la parte de piel.

“Me parece absurdo que una empresa, una marca como Salsa, no me devuelvan al menos el dinero o me hagan el cambio al menos por otra prenda, es que no lo entiendo, ¿qué opinan? Yo estoy indignada por supuesto”, manifestó.

Usuarios se burlan de la cliente

El video no tardó en hacerse viral. Actualmente, ya suma más de 1 millón de reproducciones en TikTok y cientos de comentarios bromeando por lo sucedido.

“Yo fui a devolver mi ropa de cuando era bebé porque me hacía falta el dinero y me dijeron que no porque habían pasado 18 años, qué indignante”, “Los de la tienda aún están asimilando lo que ha pasado”, “Ya tienen anécdota los de la tienda”, “¿En serio? voy a intentar devolver el vestido de novia de 1998”, comentaron algunos usuarios.