Conductores y usuarios en redes se sorprenden al ver "nieve" en Lima [VIDEO]

Durante los últimos meses del año, las calles de Estados Unidos se llenan de nieve. Sin embargo, Perú empieza su temporada de verano y es imposible que caiga nieve en Lima. Es por eso que llamó mucho la atención un suceso que se visualizó en las pistas de la Panamericana Norte.

Conductores registran nieve en Lima

Los conductores que pasaron por San Martín de Porres se encontraron con el camino manchado de blanco e incluso algo nublado.

Muchos no dudaron en grabar el momento. Como se puede apreciar en el video compartido por @detailsayv, el tramo de la Panamericana quedó pintada de blanco como si hubiera nevado por mucho tiempo.

Algunos no dudaron en bromear con que ya había llegado la Navidad a Lima y pusieron de fondo algunos clásicos navideños como ‘Jingle bell rock’ de Bobby Helms o ‘All I want for Christmas’ de Mariah Carey.

La reacción de los usuarios

Si bien fue una sorpresa ver una zona de Lima como Nueva York, según algunos usuarios, el suceso se debió a que un camión de carga estaba transportando harina y dejó un gran rastro en todo el tramo.

Como era de esperarse, el video se convirtió en viral en TikTok y alcanzó los 1.5 millones de reproducciones. Asimismo, miles de usuarios aprovecharon para dejar sus creativos comentarios.

“Con López Aliaga ya hay cambios”, “¿Ya somos Lima York?”, “Porky empezó con fuerza”, “¿Qué llantas antideslizamiento en hielo recomiendan para pasar por esa zona?”, “Lima potencia mundial”, “Hoy pasé por allí en moto y terminé más blanco”, fueron algunos comentarios.