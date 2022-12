¡Conmovedor! Niño que sufrió bullying pide a los Reyes Magos amistad y comprensión de sus nuevos compañeros de colegio

Se acerca la Navidad y los niños empiezan a escribir sus cartas a Papá Noel o a los Reyes Magos pidiéndoles regalos.

Sin embargo, un niño de 11 años decidió cambiar la tradición y solicitó algo totalmente diferente: no volver a sufrir de bullying.

El pedido del niño

Hace algunos días se hizo viral la historia de un niño en España que escribió una carta a los Reyes Magos pidiéndole un deseo: la amistad y el compañerismo de sus amigos de su colegio.

Al parecer, el niño se cambió de escuela hace un año, pero ha sufrido el rechazo de los otros chicos. Por ello, decidió aprovechar su carta para pedirle a los Reyes que lo ayuden a establecer mejores lazos con sus compañeros.

La carta fue publicada en las redes sociales por su madre, de nombre Fanny María Alba, para que conocieran la situación que está atravesando su hijo en el colegio.

“La escribió en su escuela. Los pajes del ayuntamiento las recogían. Él no quería entregarla porque sabía que la tirarían. A escondidas la trajo a casa. La publicó en partes”, escribió Fanny en su cuenta de Twitter.

“Dice… No quiero nada material... Pide amistad, comprensión y entendimiento. Ya en esa época los insultos eran muy intensos y manifestaba no querer ir al colegio de forma reiterada. Comparaba con los niños, maestros de su otro colegio y no entendía por qué tanto desprecio continuo”, continuó la madre del pequeño.

La reacción de los usuarios

La carta conmovió a cientos de usuarios, quienes pidieron que las autoridades intervengan para ayudar al niño.

“Si un colegio no ayuda a sus alumnos, que los alumnos se vayan de ahí, no hay más dudas”, “La importancia de una legislación de protección entre iguales o pares”, “Es difícil controlar todo el bullying que hay todos los años en algún colegio y no se toman las medidas que se deben tomar porque no saben o porque no tienen los recursos”, “Mi madre iba todos los días a quejarse al colegio e incluso pillaba a las niñas a parte para darles la charla y hacerles reflexionar”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.