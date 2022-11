Costa Rica: hombre se hace viral tras anunciar su divorcio de la forma más creativa

En la actualidad, el divorcio ha dejado de verse como una tragedia, pues cada vez más parejas eligen ponerle punto final a su matrimonio y quedar en buenos términos, sin embargo hay quienes toman medidas extremas. Como un costarricense que se animó a ambientar su vehículo para celebrar la noticia.

Hombre celebra su divorcio de forma creativa

La historia trata de un joven quien atrajo miradas del público por decorar su carro con globos y pintura blanca a puertas de su divorcio.

Lee también: Joven acepta tatuarse el nombre de 'Kunno' a cambio de 30 dólares



"Ya firmé el divorcio" se puede leer en la parte trasera de su auto, junto a una carita feliz y globos de colores por las ventanas. Este singular hecho, fue captado por otro conductor quien no dudó en subir las imágenes a las redes sociales.

Tras la popularidad de la foto, se dio con la identidad del hombre quien responde al nombre de Pablo Campos, quien no la estaba pasando bien con su aún esposa.





La historia detrás de la foto

Pablo comentó que el proceso de divorcio le costó tres años de su vida y que en ese tiempo, la comunicación con su expareja fue muy complicada.

Lee también: ‘Tiburón’ es estafado y no pudo entrar al concierto de Bad Bunny: "No hay nada más triste" [VIDEO]



"Es un proceso de divorcio que llevó más de tres años y medio, en donde se complicó mucho la comunicación. Cuando estaba firmándolo, fue una sensación de desahogo tan grande" dijo en una entrevista a CRHoy.com.

Pero no solo eso, la persona también detalló que se sintió liberado tras firmar: "Fue liberar una carga de todos estos años que me estaba matando, me estaba deteriorando la salud, fue muy cansado. Mi intención fue liberarme y decirle a la gente: 'Ya, aquí murió'"

Adicionalmente, el divorcio le permitió ver más seguido a sus hijos, quienes sufrían por el proceso "Desde el inicio, siempre la intención fue que mis hijos salieran beneficiados, ese es el principal logro. Pasé de poder verlos dos fines de semana al mes a poder tenerlos ahora un día entre semana, periodo de vacaciones y otros”, acotó.