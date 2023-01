¡Cumplieron su sueño! Jóvenes juntan dinero para regalarle un auto a su amigo

¡Por más amigos así! Miles de usuarios elogiaron el hermoso gesto que tuvieron un grupo de jóvenes con su querido amigo. Los muchachos juntaron el dinero suficiente para comprarle un auto nuevo y el hombre no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al enterarse del increíble obsequio.

La emotiva escena fue difundida en redes sociales, en donde no tardó en hacerse viral y recibir cientos de comentarios.

Hermosa amistad

El usuario @tobiascaldas compartió un video en el que se puede apreciar el emotivo momento. El protagonista del clip jamás imaginó que sus colegas le regalarían el dinero suficiente para comprar un vehículo. Anteriormente, el joven había expresado que deseaba un auto en especial, pero que no podía comprarlo debido a su exorbitante precio.

“Teníamos un amigo que hace cinco años está en busca de su primer auto. Él arranca sus días a las 4 a.m. repartiendo diarios, de ahí se va a la panadería de su padrastro y, de ahí, va a su trabajo de oficina. De noche estudia producción agropecuaria en UBA, todo para cumplir el sueño de tener su primer auto. Nosotros con mucho esfuerzo le regalamos la plata de su auto”, se logra leer en la descripción del video de 54 segundos.

Asimismo, las imágenes muestran la conmovedora reacción del joven, quien se emocionó hasta las lágrimas y agradeció a cada uno de sus amigos por el hermoso detalle.

Aplauden la nobleza

El emotivo contenido audiovisual no tardó en hacerse viral en la plataforma de TikTok y hasta la fecha tiene más de dos millones de reproducciones, 289 mil ‘me gusta’ y más de dos mil comentarios.

“Mis amigos no me pagan ni la cancha de fútbol 5”, “Mis amigos no me regalan ni una lata de cerveza”, “Cuanta lealtad”, “No es la primera vez que hacen algo así, esos chicos son puro corazón”, “Lo importante de dejar huella en la vida de alguien, es que te recordarán antes de dormir”, “Son verdaderos amigos, y no por plata, sino porque vieron su necesidad y lo ayudaron”, fueron las reacciones más curiosas.