Daddy Yankee en Lima: asistentes no cantan ‘Llamado de emergencia’ y generan indignación la old school

Daddy Yankee estuvo en Lima para presentar su última gira antes de su despedida La Última Vuelta World Tour 2022. Los dos conciertos llenaron casi completamente el Estadio Nacional. Pero, de acuerdo a algunos videos en redes sociales, no todos los asistentes eran verdaderos fans.

Asistentes no se saben los clásicos de Daddy Yankee

De acuerdo con el video de Edwin Huayanay Andre en TikTok, quien estuvo en la primera fecha de Daddy Yankee en Lima, los asistentes que estuvieron en el concierto no cantaron uno de los famosos temas del ‘Big Boss’.

Como se ve en el clip, el cantante está interpretando ‘Llamado de emergencia’, pero no se escucha el coro de la gente como se esperaba de un concierto que hizo sold out en dos fechas.

Muchos usuarios en las redes se mostraron indignados, pues aseguran que no asistieron verdaderos fanáticos de Daddy Yankee. “Conclusión, no fueron los de la vieja escuela”, “Deberían haber vendido entrada para mayores de 30”, “En occidente si retumbó las voces”, “¿Por qué no gritan si esa canción es un himno”, fueron algunos comentarios?

Asistentes juegan limbo en concierto de Daddy Yankee

Daddy Yankee la sigue rompiendo en su última gira. Muchos fanáticos peruanos acamparon días antes para el concierto y fueron protagonistas de diversos videos virales que demuestran que estuvieron muy animados y vibraron al ritmo del Big Boss.

Como es el caso de un grupo de chicos que decidieron jugar al limbo, es decir pasaron bailando debajo de una liga o cuerda, mientras el cantante interpretaba su tema ‘Limbo’. El video se volvió viral en redes y superó las 147 mil reproducciones en TikTok.