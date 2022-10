'Dahme perreo': el evento que está generando una ola de comentarios en las redes sociales

La "creatividad" en su máxima expresión. Una discoteca en Venezuela no tuvo mejor idea que titular su próximo evento con uno de los nombres más mencionados en las últimas semanas. Estamos hablando de DAHMER, una de las series más vistas en la plataforma de Netflix.

A través de un banner publicado en sus redes sociales, el antro anunció por todo lo alto Dahme perreo, un evento para celebrar Halloween y que promete ser el mejor de este año.

"DAHME Perreo. Este jueves 27 botamos la casa por la ventana. BULULU MARCANDO LA DIFERENCIA", escribió la discoteca en su cuenta de Instagram, acompañado de una imagen de la foto de la portada de la serie con los nombres de los artistas que se presentarán.

Evento ha causado una ola de comentarios en las redes sociales

El anuncio del evento ha provocado cientos de comentarios en las redes sociales. Algunos destacaron la creatividad de la discoteca para promocionar la fiesta, mientras que otros criticaron duramente el hecho.

"El verdadero marketing", "¿Dónde puedo darle me divierte?, "De verdad que no dejan de sorprender, entendería si promocionarán una rumba con Michael Myers... un personaje de ficción. ¿Pero Jeffrey Dahmer? ¿De verdad? Uno trata de entender, pero es que no se ayudan", "El peor flyer y la peor temática que han hecho sin duda", "Realmente la temática es algo sádica y fuera de lugar", "Al que se le ocurrió todo eso debe tener un morbo hacia esas clase de conducta tiene que ir al psiquiatra", fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en Instagram.