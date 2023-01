¡De película! Vaquita hambrienta ingresa a la cocina de sus dueños y arrasa con toda la comida

A través de las redes sociales se viralizó el caso de Matilde, una vaquita que llamó la atención de todos los internautas tras hacer de las suyas al comerse la comida de sus dueños.

Y es que, los amos del animalito jamás imaginaron que este los sorprendería mientras se encontraban preparando el almuerzo.

Pero no solo eso, la linda amiga de cuatro patas ingresó al recinto para olfatear todo a su paso y, además, con el propósito de saborear y disfrutar de los alimentos que estaban cocinando.

El video tiene hasta el momento 1.3 millones de visualizaciones, 107 mil likes y miles de comentarios.

“¡¡En el potrero no se echan buenos chismes… en la cocina si!!”, “Me enamore de Matilda”, “Llegó a supervisar el almuerzo”, “Matilde: a ver que están cocinando, más vale que no sea carne jajajaja”, “Señora, ¿qué se siente tener la vida de mis sueños?”, “Está viendo si no están cocinando a sus compas”, “Matilde todo a su tiempo, no te apresures”, “Matilde: ¿Buenos días familia que vamos a almorzar hoy?, “Ella sabe que ahí hay mucha comida”, fueron algunos de los mensajes que se pueden apreciar en el contenido audiovisual.

La sensación del momento

Cabe recalcar, que esta graciosa vaquita colombiana cuyo usuario es @matildeysusamigos se ha convertido en la estrella de la plataforma china Tiktok y cuenta con más de 22 mil seguidores.

Asimismo, tiene en su haber infinidades de videos en donde muestra su divertida vida junto a sus seres queridos, quienes no solo la quieren muchísimo, sino, además, la tratan como a un miembro más de la familia.