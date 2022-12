Decoraciones navideñas: 5 ideas para que tu casa resalte en estas fiestas

No falta nada para noche buena. Este 24 de diciembre, miles de familias alrededor del mundo se reunirán para festejar el nacimiento de Jesús. En las semanas previas a la celebración, los ciudadanos decoran sus casas con luces, adornos, ornamentos y otros elementos para vivir al máximo la Navidad.

Sin embargo, nunca falta alguien que deja todo para último minuto. Si eres de estas personas o quieres agregarle un toque de Navidad extra a tu hogar, a continuación, te compartimos 5 ideas de decoraciones para que tu casa sea el centro de atención del barrio. ¡Toma nota!

Sal de lo convencional y opta por una gama diferente de colores

En Navidad, lo tradicional es decorar la casa de rojo y verde; no obstante, en la variación está la clave. De esta manera, puedes elegir otras paletas de colores estacionales. Por ejemplo, puedes apostar por dorados y plateados brillantes, o tonos veraniegos como el blanco.

Coloca una corona natural en tu puerta

Las coronas navideñas son un clásico en épocas navideñas. Estas suelen colocarse en las puertas y, por lo general, están elaboradas con materiales de hojas y flores artificiales. Sin embargo, esta no es la única opción, pues puedes hacer tu propio adorno con elementos naturales.

Para ello, puedes utilizar hojas secas y frescas. Te recomendamos usar ramas de eucalipto, ya que desprenden un olor agradable.

Decora tu sala con una chimenea falsa

No todos tienen la suerte de tener una chimenea en su hogar, pero puedes crear una fake. Es decir, puedes decorar tu casa con un adorno elaborado de corrospum, cartulina, papel crepe o cedita, entre otros materiales.

Puedes realizar esta actividad junto a tus hijos para que se diviertan y pasen un momento gratificante de padres e hijos.

Colócale conjuntos navideños a tus sillas

La mesa es un elemento imprescindible en Noche Buena y, por supuesto, las sillas también. Para darle el toque navideño extra, decora estas últimas con conjuntos inspirados en las celebraciones de fin de año. Puedes optar por elaborarlos tú mismo o comprarlos hechos, todo dependerá de tu habilidad y el tiempo con el que cuentes.

Utiliza adornos con formas y luces

Las luces son un must en las celebraciones navideñas; sin embargo, no basta con ponerlas en tu ventana y conectarlas a la corriente para que enciendan. Lo ideal es que compres adornos con luces, pero con formas, por ejemplo: estrellas, Papa Noel, árbol de Navidad, etc. De esta manera, tu hogar lucirá con un gran espíritu navideño.