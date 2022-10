Deportistas se casan luego de 17 días tras conocerse en Juegos Suramericanos

A inicios de octubre se llevaron a cabo los Juegos Suramericanos 2022 en Asunción. El evento deportivo recibió a más de 4 mil atletas participantes, pero lo más resaltante, es que fue el lugar en donde dos atletas iniciaron su linda historia de amor.

Jorge Andi Tiwi de Ecuador y Samira Lezcano de Paraguay se conocieron en este evento y en menos de un mes decidieron casarse.

El inicio de la historia de amor

Jorge Andi Tiwi, ecuatoriano de 18 y Samira Lezcano, paraguaya de 18, son luchadores y llegaron al evento para representar a sus países.

La deportista le contó a un medio paraguayo que conoció al luchador el primer día del evento deportivo, justo en la inauguración de los juegos gracias a Pablo Vera, el capitán de su delegación.

Samira, quien recién cumplió 18 años, aseguró que estaba muy concentrada en su participación y no pensaba en conseguir una pareja. “Por eso que al principio se le hizo difícil entablar una conversación conmigo”, dijo la joven.

Cabe recalcar, que ambos empezaron a conversar y a llevarse bien, pero fue hasta el 14 de octubre, cuando Samira se enfrentó a la venezolana Yohelis Valera por la medalla de bronce, que se dio cuenta que Jorge la estaba apoyando desde las gradas. Aunque no pudo ganar, fue consolada por el deportista.

“Eso me sorprendió porque recién nos conocíamos y me enamoró que me apoyara. Ya con eso me di cuenta de que quería algo conmigo”, reveló la luchadora paraguaya.

Al día siguiente, fue a alentarlo a sus encuentros, pero no superó la segunda ronda y desde ese momento la joven quedó perdidamente enamorada tanto de su fuerza como de su perseverancia.





Los deportistas se casaron días después

El 15 de octubre los Juegos Suramericanos Odesur Asu 2022 llegaron a su fin y todos los deportistas se reunieron en una discoteca en Asunción para una fiesta de despedida.

Ese evento fue el lugar perfecto que marcaría sus vidas, pues la pareja de luchadores pasó toda la noche juntos, razón por la cual el joven aprovechó en pedirle a la paraguaya que sea su enamorada.

Esto no terminó ahí, pues él se arrodilló y le pidió que se casara con ella en frente de todos sus colegas. “Acepté, le di un beso y todos empezaron a gritar como si hubiéramos ganado la lotería”, recordó Samira.

La pareja se casó solo un par de días después, en una ceremonia civil con sus familiares y amigos deportistas. Para no perder la costumbre, luego del festejo, se pusieron sus uniformes de lucha.

Según se informó, el novio es un estudiante de derecho y la novia se graduará del colegio a fin de año. Por el momento, la pareja tendrá que estar separada unos meses y luego de eso, la joven volará a Ecuador para irse a vivir con su esposo.

¡AMORES SURAMERICANOS!



