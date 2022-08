Dormía mucho, pensaba que era por salir de noche, pero recibió un diagnóstico desolador

Tom Hunt era un joven como cualquiera. Salía con sus amigos a fiestas, viajaba por todo Europa y vivía todos los días como si fuera el último. Sin embargo, sufría constantes dolores de cabeza y siempre paraba cansado.

En un principio, lo atribuyó a su vida agitada; sin embargo, tras ir al médico, se llevó una triste noticia.

El caso viral de Tom Hunt

En una entrevista realizada por un medio local de su ciudad, el joven contó sobre sus malestares y cómo se sentía. "Normalmente, se duerme unas siete u ocho horas. Yo dormía 18 horas. Sabía que algo no estaba bien. Además, me costaba comer. Me dolía mucho la garganta", indicó Hunt.

Así, decide ir al hospital para saber lo que tenía. Luego de varios estudios, el diagnóstico que le dieron fue desolador: leucemia linfoblástica aguda. Pero, lejos de derrumbarse, decidió tomar fuerzas y someterse a los tratamientos que los médicos le aconsejaron. Hoy su caso es un testimonio de superación.

El tratamiento de Tom Hunt

Luego de haber sido diagnosticado con esa terrible enfermedad, se internó en el Hospital Christie para comenzar su tratamiento. Estuvo un mes en cuidados intensivos. Para abril del 2019, ya se había sometido a múltiples transfusiones de sangre y a una quimioterapia agotadora. Sin embargo, poco a poco sentía que su cuerpo respondía a favor.

Luego de cuatro largos años, Tom Hunt terminó su tratamiento de manera formal. Ahora puede retomar las actividades que le gusta, como ir al gimnasio y salir a pasear con sus amigos. Además, está a punto de retomar sus estudios en la Universidad de Manchester, y anima a todos a realizarse un chequeo de manera preventiva porque uno no sabe lo que pueda pasar más adelante.

