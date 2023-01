Ecuatorianos aseguran que la comida peruana es "repugnante" y peruanos les responden: "En Ecuador, el ceviche parece sopa"

¡Con Perú no te metas! Ecuatorianos fueron duramente criticados en las redes sociales luego de viralizarse un video de sus opiniones sobre la comida peruana.

La cuenta de TikTok llamada Orgullo Perú (@orgullo_peru_oficial), compartió un clip donde se puede escuchar la opinión de un creador de contenidos y de varias personas hablando sobre la comida peruana.

"Superamos a tu país (Perú) por lejos en cultura, Ecuador para siempre tu papá", "Los ecuatorianos amamos nuestra gastronomía y jamás vamos a conocer a Perú como mejor que la nuestra", son algunas frases que se desprenden del video.

Peruanos trolean a ecuatorianos en TikTok

El clip se viralizó rápidamente, llegando a obtener más de 38 mil visualizaciones y más de mil comentarios por parte de peruanos criticando la opinión de los ecuatorianos.

"Hay ceviche de Ecuador que parece sopa", "Gastronomía de ecuador, plátano, ¿qué más?", "Perú está catalogado como la mejor comida del mundo", "¿Que Tumbes junior qué?", indicaron los connacionales.



Sin embargo, no fueron únicos, pues los latinos que conocen la gastronomía peruana la defendieron. "No tienen idea para mí la comida es muy buena", "El pollo a la brasa está en otro nivel", "Amigo ecuatoriano, no entiendo por qué esos videos lesivos hacia Perú. Ecuador y Perú son países hermanos, dejemos de cargar esos videos tan bajos", indicaron.