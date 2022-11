El cambio extremo de una mujer después de su divorcio

El proceso de recuperación tras un divorcio es complicado. La mejor manera de olvidar las penas, según los expertos, es cambiar los viejos hábitos. Y eso es precisamente lo que hizo una madre de 42 años, quien se volvió tendencia en las redes sociales por su enorme cambio.

Los cambios que realizó la mujer

Emma Sheppard se separó luego de 18 años. El shock fue tan gran de que se descuidó demasiado. Sin embargo, la mujer decidió a cambiar su vida: empezó a ir al gimnasio, a comer saludable y cambiar su estilo de vestir. Incluso decidió abrir una cuenta de Tinder para empezar a disfrutar su soltería.

“Me siento increíble y es como si la belleza viniera desde adentro. Algo así como caminar en el aire”, dijo para The Mirror. “Antes siempre trabajaba duro y me preocupaba por todos. Pero un día después de que nos separamos descubrí que era mi momento. Parecía vieja, vacía y agotada, pero ahora me veo completamente diferente”, añadió.

Emma contó que -al comienzo- estaba muy deprimida cuando su esposo la dejó 2021, pero -finalmente- tuvo una revelación y decidió dejar su tristeza. Empezó desechando su ropa de casa y compró faldas, blusas y ropa de color vibrantes.

También empezó a hacer cardio cinco veces por semana y redujo su hábito de fumar 20 cigarrillos por día a solo cuatro.

Emma Sheppard cambió completamente su vida

Difusión

Emma Sheppard se siente feliz consigo misma

La mujer de 42 años contó que había tenido ataques de pánico, pues pensó que su matrimonio era para toda la vida. Sin embargo, tras los cambios en su vida, empezó a tener más autoestima y ahora sonríe todo el tiempo.

“No tenía confianza en mí misma y estaba tan aislada. Solo existía, trabajaba para pagar las cuentas y salía adelante. Un día me desperté y pensé: 'Vengo de una familia de mujeres fuertes, soy libre y puedo tener una vida diferente”, declaró a The Mirror.

Aunque todavía no tiene pareja, Emma Sheppard utiliza Tinder, aplicación de citas con la que conoció a una estrella de Love Island y que no podía creer que alguien le estuviera coqueteando: “Lo resolví cuando hablamos por Snapchat y vi sus videos. Estaba enviando mensajes diciendo lo bonita que era y que no parezco 42. Fue muy halagador, impactante y bastante divertido”, expresó.