Español se emociona hasta las lágrimas al oír el 'Cóndor Pasa': "La canción me deja sin palabras"

"El cóndor pasa" es una de las melodías más escuchadas en el Perú. Cuenta con más de 4000 versiones y ha sido adaptada a diversos idiomas. Por ello, no sorprende que extranjeros reaccionen al tema, como un youtuber español, quien se conmovió al escucharlo.

El video publicado en las redes se hizo viral y generó decenas de comentarios.

Youtuber reacciona a "El cóndor pasa"

Mario Colomina, un amante de la cultura y gastronomía peruana, publicó un clip sobre su reacción al escuchar "El cóndor pasa".

El video empezó con la reacción de Mario a algunas de canciones de Alborada, Uchpa y Pelo de Ambrosio. Luego, llegó el turno de "El cóndor pasa".



"Escucho esto y juro que me encantaría estar en Perú. Esta canción me transmite tanto, no sé cómo describirlo ahora mismo, me deja sin palabras. Me traslada directamente al Perú, te hace sentir y recordar que si has viajado a Perú te sientes allá. Lo siento, no me quiero poner sentimental, pero me llena mucho". Comentó entre lágrimas el youtuber.





Internautas peruanos se muestran orgullosos



El video cuenta con más de 167 mil visualizaciones en YouTube y ha recibido más de mil comentarios, la mayoría de los peruanos amante de la música.

"Gracias por amar tanto el Perú", "Qué orgullo ser peruana", "Desde Argentina te imagino en tierras peruanas, ante algún majestuoso paisaje", "Folklore Peruano, uno de los mejores del mundo" fueron algunos de los comentarios.